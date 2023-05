Le début de la fin pour Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

A peine un an après son lancement sur PC et PS5 (et un peu moins de deux ans après son ouverture en accès anticipé), voilà que le couperet tombe pour Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Le studio Sharkmob a ainsi annoncé l’arrêt du développement de ce battle royale, qui s’inscrit dans l’univers du jeu de rôle Monde des Ténèbres. En effet, en dépit de critiques globalement positives, celui-ci n’a pas su convaincre un assez grand nombre de joueurs pour être viable sur le long terme.

L’équipe résume ainsi la situation :

« Depuis le lancement, nous nous sommes efforcés d’enthousiasmer et satisfaire nos joueurs. Néanmoins, malgré une communauté incroyable et très engagée, nous n’avons pas été en mesure d’atteindre la masse critique nécessaire pour soutenir le développement. Cela nous a conduits à la décision de stopper le développement de Bloodhunt. »

Toutefois, précise-t-elle, cela ne signifie par pour autant l’arrêt des serveurs :

« Cela dit, les serveurs de Bloodhunt resteront en ligne et le jeu sera toujours disponible. Notre objectif est de garder les serveurs en route aussi longtemps que nous aurons une base de joueurs active. »

Alors, quelles sont concrètement les implications de cet arrêt du développement de Vampire: The Masquerade – Bloodhunt ? On le sait, les jeux en ligne ont besoin d’être régulièrement alimentés pour continuer à vivre, qu’il s’agisse de simple correctifs ou de l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour conserver l’intérêt de leur communauté (voire en attirer une plus large). Ce sont à ces velléités de renouveau que l’éditeur met ici un terme avec son annonce. Selon toute vraisemblance, cette renonciation devrait donc avoir pour conséquence une lassitude accélérée des joueurs, qui devrait à son tour entraîner un abandon progressif des parties.

En définitive, ce n’est donc que partie remise avant que Vampire: The Masquerade – Bloodhunt ne disparaisse pour de bon. Il faut dire qu’en se lançant dans le genre du battle royale, Sharkmob s’est jeté dans une arène où la compétition ne fait pas rage qu’entre les joueurs. Face à des titres déjà bien installés tels que Fortnite, PUBG ou Apex Legends, l’éditeur comptait sans doute sur l’atout séduction de la franchise Monde des Ténèbres pour ramener sa propre communauté. Le pari était néanmoins risqué, celle-ci étant plus coutumière des jeux à forte composante narrative, voire du jeu de rôle papier : aux antipodes, donc, de la nervosité de ce jeu de tir, qui n’aura pas su les appâter.

Sharkmob précise néanmoins que des patchs de maintenance devraient continuer à être appliqués, confirmant sa volonté de ne pas laisser les serveurs à l’abandon et de permettre aux plus persistants de bénéficier de bonnes conditions jusqu’au bout. De la même manière, tandis que les microtransactions seront suspendues à compter du 26 septembre prochain, des moyens de gagner plus facilement des jetons en jeu seront implémentés afin que ceux qui le souhaitent puissent continuer à réaliser des achats après cette date. Par ailleurs, de nouveaux contenus devaient continuer à être introduits au compte-goutte en fonction d’un système de vote qui sera révélé lors de la prochaine (et ultime) mise à jour. De quoi offrir à Vampire: The Masquerade – Bloodhunt un passage en douceur vers l’au-delà.