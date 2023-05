Apex Legends saison 17 – Le retour du lore ?

Alors que Respawn a mis en route hier la dix-septième saison de leur célèbre battle royale Apex Legends, l’accent est, cette fois, mis sur le lore du jeu avec l’arrivée d’un nouveau personnage. La précédente saison étant la seule à ne pas proposer de personnage additionnel, la dernière se rattrape avec Ballistic présenté comme la rencontre en James Bond et John Wick, tout un programme. Ce héros inédit est présenté dans un trailer jouissif, à l’animation soignée et dopée par la chanson de Frank Sinatra « My way ».

Les responsables de la trame narrative d’Apex Legends, Sam Gill et Ashley Reeds ont récemment communiqué sur leur volonté de proposer aux joueurs une expérience plus riche en ce qui concerne le lore du jeu. Une volonté amorcée depuis la saison 10 et les fameuses Apex Chronicles qui proposaient pour la première fois des missions en mode solo dans lesquelles on pouvait apprendre plus sur les personnages-phares du jeu, notamment Bloundhood. Plus tôt, l’apparition du personnage nommé Revenant avait commencé à mettre en place des relations plus complexes entre les protagonistes, ce dernier étant responsable du meurtre des parents de Loba, autre personnage jouable. Un sacré passif qui s’exprimait dans le jeu par le biais de diverses répliques acerbes entre les deux personnages si vous décidiez de les rassembler le temps d’une partie.

Une exécution légèrement décevante vis-à-vis de l’ambition narrative des développeurs, en effet, le lore ne parasite jamais le gameplay et le déroulement classique d’une partie de battle royale, que l’un de vos coéquipiers ait massacré votre famille ne doit pas vous empêcher d’accéder à la victoire. Si les auteurs du jeu imaginent des backstories toujours plus complexes et fouillées, ces dernières n’expliquent jamais vraiment en quoi consiste les Apex Games et la raison de leur existence. Contrairement à ses concurrents, Apex Legends a tenté d’inclure des éléments narratifs au cœur du jeu, là où Fortnite ou encore Warzone ont préféré miser sur des licences déjà existantes. Fornite en faisant même l’un de ses fonds de commerce en incluant dans le jeu des personnages cultes de la culture geek (Thanos, Goku et même le plutôt problématique Anakin Skywalker).

Cette envie narrative s’explique aussi par le lien existant entre Apex Legends et la saga Titanfall (l’un des personnages de Titanfall, Ash a d’ailleurs rejoint le rang des légendes d’Apex). Alors qu’un Titanfall 3 n’est encore qu’un doux rêve de joueur, certains développeurs ont peut être vu en Apex Legends un moyen de continuer à développer un univers qu’ils ont apprécié construire.

Difficile de mesurer à quel point le lore d’Apex Legends compte pour les joueurs, les qualités de ce battle royale résidant surtout dans son gameplay et dans la variété de compétences proposées par les différentes légendes, dont les costumes, les dialogues et les pouvoirs racontent finalement déjà tout ce qu’il y a à savoir.