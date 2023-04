Titanfall – Une suite envisageable, mais pas pour maintenant

Alors que le studio Respawn est empêtré dans le scandale entourant les performances du tout récent Star Wars Jedi: Survivor, son président Vince Zampella revient, au cours d’une interview pour le journal Barron’s, sur une autre licence au retour anticipé. Titanfall, sorti en 2014, puis Titanfall 2, sorti en 2016, sont moins populaires que le tonitruant Apex Legends, mais ils conservent une base de fans suffisamment solide pour que, même huit ans plus tard, l’idée d’une suite reste du domaine du possible.

Plus précisément, Vince Zampella cherche à ménager les attentes des fans, déjà bousculées à cause d’une rumeur d’il y a quelques mois, en février, lorsqu’un titre potentiel, Titanfall Legends, aurait été annulé par EA. Alors, s’il dit clairement que ce ne sera pas pour tout de suite, reste qu’il paraitrait que l’idée d’un nouvel opus tienne à coeur au studio.

« Ce doit être la bonne idée. C’est une franchise tellement appréciée, par le public, par nous-même. Si ce n’est pas le bon moment, pas la bonne idée, alors cela ne ferait aucun sens. »

Ce qui semble essentiel dans cette interview, c’est la manière dont il parait nécessaire de s’adapter aux différents publics potentiels. Titanfall est une licence à la posture compliquée au sein du studio. En effet, vraisemblablement projet de coeur, il est obligé de prendre une place en arrière plan quand Respawn doit gérer le titanesque Apex Legends, dont une bonne partie du public n’est pas habituée au style de jeu auquel il devrait s’adapter dans un Titanfall.

Dans un même temps, il est nécessaire de prendre en compte les attentes des ultra-fans de la licence, qui risqueraient de prendre une déclaration d’intention comme argent comptant : en parlant de la possibilité du titre, Vince Zampella est obligé de préciser qu’il n’y a rien de concret dans les plans du studio pour la licence en même temps. C’est une posture que le studio se doit de tenir, puisqu’il été déjà affirmé en 2021 par Jason Garza, coordinateur de la communauté de Respawn Entertainment :

« Ne vous faites pas d’espoir. Je l’ai déjà dit, nous n’avons rien en travaux. Il n’y a rien là. Nous avons trop de projets en cours actuellement. »

Ces différences dans le public potentiel d’un nouveau titre pourrait être ce qui mettrait la possibilité d’un nouvel opus entre parenthèses. Cependant, la médiation de l’éditeur n’y est probablement pas pour rien non plus. Au dessus de Respawn se tient Electronic Arts, et il est évident probable que l’entreprise ait son mot à dire sur les travaux du studio. D’après les déclarations publiques de Laura Miele, à la direction des studios sous l’égide EA, les interférences sont mineures. Elle avait affirmé, au cours d’une interview donnée à IGN, que les studios qu’elle supervise décident relativement librement des projets qui y seront développés.

Pour autant, cette déclaration date de 2021. Depuis, il y aurait eu, en effet, un projet de jeu solo, ce fameux Titanfall Legends. Alors relayée par des sources fiables telles que le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, l’un des points majeurs de cette information était que le titre visait spécifiquement à lier les personnages d’Apex à la licence originelle, avec une campagne liant Blisk, personnage de Titanfall 2 apparu dans Apex Legends, et le titan BT, apparu dans Titanfall 2.

Il est certain que cette annulation aura pu porter un coup aux attentes du studio pour la licence, qui se retrouve de nouveau avec deux publics à lier. L’une des raisons de l’annulation principalement citée était la situation du studio, qui n’était alors pas au beau fixe, avec un trimestre décevant menant à des coupes budgétaires.

Il est intéressant de voir le sujet de Titanfall revenir sur la table alors que le studio est en grande difficulté avec le port PC de Star Wars Jedi: Survivor. Sans pour autant penser qu’il s’agisse là d’une tactique de diversion – l’interview, donnée pour un hebdomadaire américain spécialisé dans la finance, passe relativement inaperçu face au déluge de critiques, méritées, du port de Star Wars Jedi: Survivor – il n’est pas surprenant de voir Vince Zampella se concentrer sur un titre dont la popularité n’est pas entachée par une presse négative.