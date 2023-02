EA met fin au jeu Apex Legends Mobile et annule Battlefield Mobile

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’aventure aura été de courte durée. Lancé en mai 2022, Apex Legends Mobile tire déjà sa révérence. Electronic Arts et Respawn Entertainment ont annoncé que la fermeture des serveurs aura lieu le 1er mai prochain. À partir d’aujourd’hui, les achats in-game et le téléchargement du jeu sont également impossibles. Devenu une valeur sûre du jeu multijoueur sur consoles et PC, Apex Legends avait pourtant su convaincre lors des premières semaines d’exploitation de sa version mobile. Plus de cinq millions de dollars de revenus avaient été générés en moins d’une semaine en mai dernier pour le lancement.

Mais le soufflet est vite retombé pour le battle royale issu de la franchise Titanfall, qui n’a pas réussi à tenir sur la durée. Concernant le futur de la franchise Apex Legends, et les répercussions que cet échec pourrait avoir sur les autres supports, Respawn Entertainment a publié un communiqué rassurant pour les joueurs : aucun impact ne sera ressenti sur les franchises Apex Legends et Titanfall.

« Après un très bon lancement, Apex Legends Mobile n’a pas réussi à tenir le rythme en termes de qualité, de quantité proposée. […] Malgré la déception, nous sommes fiers de ce que nous avons lancé et fiers de la confiance que nous a accordée la communauté. Nous restons concentrés sur la plateforme qu’est le mobile, et cherchons déjà de nouvelles opportunités de satisfaire nos joueurs sur ce support. » Communiqué Respawn Entertainment

Après cet échec, le boss d’EA, Andrew Wilson, aurait même déjà rebondi en annonçant hier lors d’une réunion interne que la firme allait très rapidement réfléchir à une nouvelle adaptation d’Apex Legends sur mobile.

Autre mauvaise nouvelle, l’abandon du développement de la version mobile de Battlefield. Annoncée en 2021, cette adaptation ne verra donc pas le jour. EA et le studio de développement Dice ont choisi de reprendre le processus à zéro, et de continuer à se concentrer sur les contenus pour Battlefield 2042. Pas besoin d’être devin pour comprendre qu’il ne faudra pas compter sur Battlefield Mobile dans un futur proche (si le jeu voit le jour). Après le lancement compliqué de Battlefield 2042, et la situation financière précaire de certains studios, peut-être est-ce la meilleure des décisions à prendre.