Dragon Quest Champions – Les monstres reviennent sur mobiles !

Avec la sortie de Dragon Quest Treasures le 9 décembre dernier, les joueurs ont eu l’occasion de repartir à nouveau à la recherche de monstres à adopter, tout en enfilant la casquette de chasseurs de trésors. C’était en effet le pari lancé par Square Enix pour ce nouveau spin-off : refaire vivre la sous licence Dragon Quest Monsters tout en apportant une nouvelle épice aux aventures de nos héros. Car chaque spin-off se doit d’être nouveau, afin de proposer aux aventuriers toujours plus de quêtes à accomplir. C’est pourquoi après s’être attaqué à deux reprises à la communauté mobile en passant par Dragon Quest Tact ou Dragon Quest Dai: A Hero’s Bonds, les papas de Dragon Quest ont décidé de proposer un nouveau spin-off toujours sur mobile dans les semaines à venir.

Hier soir, une conférence Square Enix a été diffusée au Japon au cours de laquelle le jeu a été révélé. Nommé Dragon Quest Champions, il proposera deux modes de jeu différents, à savoir une campagne solo et un mode PvP. Côté scénario, il semblerait que nous puissions suivre les péripéties d’un personnage au choix entre un homme et une femme, et le jeu nous permettra de prendre part à une aventure inédite, au cours de laquelle nous participerons à un tournoi d’arts martiaux afin de retrouver notre père disparu. Accompagnés par plusieurs alliés qu’il sera possible d’incarner, au même titre que le personnage principal, il semblerait que nous soyons dans l’obligation de décrocher la première place de ce tournoi.

Et c’est au cours de différents combats au tour-par-tour, que ce soit contre des monstres ou des antagonistes, que les joueurs pourront monter en niveaux et accroître leur puissance, tout en améliorant leur inventaire. Car oui, durant la conférence Square Enix consacrée au nouveau titre, de nombreuses séquences de jeu ont été dévoilées, et grâce à ce premier aperçu, nous avons pu faire le plein d’informations concernant Dragon Quest Champions.

Comme nous pouvons le constater ci-dessus, les combats se mèneront en trois contre trois, et à l’instar de Dragon Quest XI, dernier titre en date de la licence principale, il faudra faire preuve de prudence quant aux ennemis que nous déciderons d’affronter, car il risquerait d’y avoir des surprises dans la mesure où nous ne serions pas au niveau de l’adversaire. Mais à en croire les différentes images, le jeu s’adaptera au niveau du joueur, pour éviter qu’il ne croise des créatures niveau 30 au moment où il n’est que niveau 10.

Le jeu se présente comme étant un semi open world, nous pourrons nous déplacer au sein de zones ouvertes, mais le monde, quant à lui, ne le sera pas vraiment. Concernant l’univers du jeu, nous avons l’impression qu’il s’agit d’un tout nouveau monde, comme nous avons pu le voir dans Dragon Quest Treasures, où les joueurs embarquaient pour l’archipel céleste de Draconia. Et qui dit aventure dit forcément rencontres et quêtes à accomplir.

C’est pourquoi nous avons pu découvrir de nouveaux visages au cours de la présentation, et il s’agirait des personnages secondaires de l’histoire principale, une alliée et un rival. Pendant la conférence, la jeune fille en question apparaît comme une sorte de guide au sein du jeu, elle donne les indications et permet au joueur de ne pas se perdre dans le vaste monde de Dragon Quest Champions. Quant à l’homme accompagné de son vampivolle à lunettes, on imagine qu’il endosse le rôle du frimeur, de l’arrogance à l’état pur. Cependant il ne s’agit là que de suppositions, la LV3 japonais ne fut pas accessible à tous.

Enfin pour ce qui est du mode PvP, préparez-vous à affronter 50 joueurs en ligne au cours d’un Battle Royale, un genre devenu on ne peut plus populaire dans l’industrie vidéoludique depuis déjà quelques années. Pour l’heure, Dragon Quest Champions n’a été annoncé qu’au Japon, mais on suppose qu’une sortie occidentale suivra sous peu. Le jeu proposera une bêta du 6 au 13 février au Japon. Reste à voir alors quand le jeu sortira chez nous, et comment Square Enix sera parvenus à amener son nouveau titre, en proposant un mode PvP tout en conservant la sauce RPG dont nous sommes tombés amoureux depuis déjà des années.