Dragon Quest XII: The Flames of Fate – Le projet est maintenant officiel

Indéniablement, Square Enix a joué un coup de poker sublime avec cette présentation anniversaire (pour les 35 ans de Dragon Quest), une telle baffe qu’on en oublierait presque comment Nintendo et la Pokémon Company ont ruiné l’annonce de la date de sortie de trois titres extrêmement attendus par les fans (nous parlons bien sûr de l’annonce hier des dates de commercialisation de Légendes Pokémon : Arceus et des remakes de la 4G, toutes lancées en scred sur Twitter)… Enfin, ce n’est pas grave, si vous voulez frissonner et que vous aimez les RPG japonais, l’annonce de Dragon Quest XII: The Flames of Fate devrait suffire à vous mettre le feu.

Oui, la présentation anniversaire ayant eu plus tôt aujourd’hui au Japon ne s’est pas simplement contentée d’annoncer un remake de toute beauté pour Dragon Quest III, ni de dévoiler l’arrivée de titres inédits pour consoles et même mobiles, elle a également teasé le prochain épisode de la série, révélant au vol son nom avec un teaser trailer, et levé le voile sur une partie de ce qui nous attendra une fois le jeu dans nos machines.

Pour nous apporter ces précisions, nul autre que Yuji Horii, game designer de la série mais surtout scénariste depuis le premier volet (sorti en 1986, on rappelle) et toujours à l’œuvre sur celui-ci. Dragon Quest XII: The Flames of Fate (d’après ce dernier) proposera aux joueurs une aventure plus sombre et plus intense et confronter les joueurs à des choix délicats (les ingrédients d’un scénario de qualité normalement). Il semble indiquer aussi que le jeu devrait proposer une version dépoussiérée de son système de combat, garantie sans déplaisir. Une promesse qu’il nous tarde de vérifier par nous-même.

Cependant, l’heure étant encore au développement, le titre garde de nombreux secrets. Pour l’heure, impossible donc de dire quand le titre sortira et, plus important encore, sur quel support il finira par apparaître (même si on serait prêt à parier que la PlayStation 5 fera partie du lot). Néanmoins, il promet que le jeu sortira où que vous soyez à la même date (de quoi rassurer les fans terrifiés à l’idée de découvrir le scénario avant même d’ajouter le titre à leurs ludothèques).

Bref, beaucoup de secrets encore à découvrir… Dragon Quest XII: The Flames of Fate devrait sortir dans un futur plus ou moins lointain. Pour le moment, aucune machine n’a été annoncée.