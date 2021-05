Final Fantasy VII The First Soldier – Les préinscriptions sont ouvertes !

Final Fantasy VII The First Soldier a ouvert ses préinscriptions pour un bêta test qui se déroulera en juin. Square Enix a annoncé ce spin-off en début d’année, et il préfigure déjà un nouvel univers étendu couvrant le lore de Final Fantasy VII Remake.

Et quitte à plaire au plus grand nombre, Square Enix se dit que ça serait sympa d’adopter l’un des supports les plus répandus, et un genre de jeu que la saga n’avait pas encore abordé. Nous voilà donc avec en ligne de mire un Final Fantasy battle royale sur mobile.

Nous disposons déjà de quelques détails concernant l’intrigue et le gameplay de ce FF à la sauce bataille royale. Se déroulant trente ans avant FF7 Remake, le jeu est donc un pugilat multijoueur qui place les joueurs dans le rôle de jeunes SOLDIERS cherchant à faire leurs preuves auprès du leader de leur organisation, le Président Shinra.

Ces guerriers en formation auront accès à toute la magie et aux invocations de créatures typiques de la franchise Final Fantasy et s’affronteront dans des combats qui se veulent nerveux dans des lieux bien connus des fans comme Midgar et Wutai. Bien qu’une grande partie du gameplay de FF7 The First Soldier ait été montrée, la date de sortie n’a pas encore été officiellement révélée. Toutefois, bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent tenter l’expérience : vous pourrez avoir la chance de tester ce nouveau jeu mobile très bientôt.

Square Enix a en effet annoncé que l’équipe en charge de Final Fantasy VII The First Soldier accepte désormais les pré-inscriptions pour une bêta fermée qui se tiendra du 1er au 7 juin 2021. Les joueurs et joueuses intéressé.e.s peuvent s’inscrire à cette bêta sur cette page dès maintenant et jusqu’au 28 mai (la page de préinscription sur l’App Store d’Apple n’étant pas encore disponible).

L’éditeur de la saga FF semble bien décidé à presser le citron FF7 Remake pour en extraire jusqu’à la dernière goutte : entre FF7 Intergrade (l’upgrade PS5), FF7 INTERmission (le DLC de FF7R) et FF7 Ever Crisis (la version rétro classique de FF7R sur mobile… vous suivez ?), et bien entendu la future deuxième partie de FF7 Remake. Vous allez avoir de la limonade jusqu’à plus soif.