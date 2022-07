Dragon Quest Treasures – Activez votre boussole à trésor !

En attendant le prochain épisode principal, Dragon Quest XII : The Flames of Fate, ce sont deux frères et sœurs apparus pour la première fois dans le onzième volet qui font leur retour dans un spin-off intitulé Dragon Quest Treasures. Daté fin juin lors du Nintendo Direct Mini : Partner Showcase, Square Enix nous partage plus d’informations.

Lorsqu’il s’agit d’un spin-off, il est important de le situer dans l’épopée principale. Dans Dragon Quest Treasures, les protagonistes Erik et Mia vivent sur un drakkar viking, espérant un jour explorer le monde à la recherche d’un grand trésor. Après avoir rencontré une paire de créatures et trouvé des Dagues du dragon, ils sont emmenés dans un mystérieux endroit connu sous le nom de Draconia, une terre de légende remplies de monstres et de trésors dont les mystiques 7 Gemmes du dragon.

Se passant bien avant les événements de Dragon Quest XI : Les combattants de la destinée, vous pourrez contrôler au choix l’un des deux personnages. La progression étant partagée entre eux, vous ne louperez rien si vous décidez de choisir l’espiègle Erik ou l’énergique Mia.

Grâce aux Dagues du dragon, notre duo sera capable de communiquer avec des créatures et de s’allier avec permettant ainsi à Erik et Mia d’avancer dans leur chasse aux trésors grâce aux différentes capacités des monstres. En effet, une boussole baptisée « Fortune Finder » vous indiquera la direction des trésors tandis que les petites créatures s’affoleront si un trésor est détecté à proximité. Il faudra alors activer la « Treasure Vision » pour voir l’emplacement où est enterré le butin.

Le contenu de chaque trésor ne sera connu que lorsque vous le ramènerez à votre base, mais le chemin ne sera pas si facile puisque des bandes rivales pourront vous mener la vie dure et tenter de s’emparer de votre trésor dont des équipements emblématiques de la série Dragon Quest. Plus vous collecterez de butins, plus vous pourrez améliorer votre base et ainsi développer vos talent de chasseurs de trésors.

Renouant avec les thématiques les plus emblématiques de la saga, Dragon Quest Treasures est attendu le 9 décembre 2022 sur la Nintendo Switch.