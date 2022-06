Nintendo Direct Mini – Ce qu’il faut retenir du cru de Juin 2022

Ce Mardi 28 Juin, Nintendo s’est fendu d’un Nintendo Direct Mini : Partner Showcase. L’occasion pour le constructeur de présenter des jeux d’éditeurs tiers à venir sur la machine hybride qu’est la Nintendo Switch.

Entre annonces et confirmations, on fait le point aujourd’hui sur ce que Big N avait à nous proposer lors de cette présentation. Nous passerons volontairement l’ouverture du direct centré sur le DLC de Monster Hunter Rise et sa feuille de route, ce dernier sortant dans les prochains jours.

NieR : Automata trouve son chemin vers la Switch

Première annonce majeure de ce direct, le magnifique NieR: Automata arrivera dès le 6 Octobre 2022 pour le plus grand plaisir des fans désirant jouer au titre de façon nomade. Sous-titrée “The End of YoRHa Edition”, cette version contiendra le contenu additionnel déjà sorti ainsi que des nouveaux costumes exclusifs à la console de Nintendo. De quoi replonger dans l’univers enivrant de 2B et 9S. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le Nintendo eShop.

Le retour d’anciennes légendes

Le show aura permis également d’annoncer le retour de plusieurs grands noms du jeu vidéo. Le premier à montrer sa trogne n’est autre que Bomberman, avec Super Bomberman R2, disponible en 2023. Celui-ci inclura, entre autres, un nouveau mode permettant à quinze joueurs de se frayer un chemin vers des coffres au trésor.

Le second nous vient tout droit de Capcom qui annonce une compilation des Megaman Battle Network. Ces jeux, sortis à l’origine sur Gameboy Advance, échoueront sur la Switch l’année prochaine dans Megaman Battle Network Legacy Collection. Il est à noter que le titre sera également disponible en deux volumes sur le Nintendo eShop.

Le troisième n’a pas peur des fantômes et raffole de la Pac Gum. Un remake de Pac-Man World, opus 3D sorti à l’origine sur la génération PS1, a été annoncé. Ce dernier semble particulièrement joli et fidèle à l’original. Pac-Man World Re-PAC sortira dès le 26 Août 2022.

Ensuite, à la surprise générale, ce Nintendo Direct annonce le retour de Guybrush Threepwood dans une nouvelle aventure à Monkey Island. Le célèbre Point’n’Click de Lucas Arts fait donc parler les sabres et les injures dans une toute nouvelle itération à paraître en exclusivité temporaire sur la console de Nintendo. Return to Monkey Island est prévu pour 2022 et à l’air de rester fidèle à ses origines.

“The Cake is a Lie”, ça vous dit quelque chose ? Portal 1 et 2 se retrouvent sur Switch, pour le plus grand plaisir des amateurs de casse-tête et d’humour noir. Cette “Collection Cubique” est déjà disponible, vous permettant même de profiter du mode co-op du deuxième opus. Prêts à retourner déjouer les plans de GladOS ?

Blanc, quand le minimalisme fait mouche

Dans sa besace, papa Nintendo a emmené avec lui un jeu à l’aspect minimaliste qui se nomme Blanc. Dans ce dernier, dépourvu de texte et jouable en co-op locale ou en ligne, vous incarnez deux animaux que tout semble opposer dans une aventure onirique dans un monde où la neige est reine. Blanc sortira en Février 2023 en exclusivité console sur Nintendo Switch.

Mario et les Lapins vous veulent du bien

Après la surprise que fut le premier opus, Mario + Rabbids Kingdom Battle, une suite a été annoncée lors du mois de juin dernier. Ce direct aura été l’occasion pour Sparks of Hope de refaire parler de lui avec de nouvelles séquences de gameplay, l’annonce de Bowser jouable et, surtout la date de sortie du titre : le 20 Octobre 2022. Ce dernier se montrera plus en détail ce 29 Juin 2022 dès 18h lors d’un showcase dédié.

Dragon Quest Treasures : Un spin-off en mode chasse au trésor

Le nouveau spin-off de Dragon Quest a fait son apparition lors du direct. Ce dernier se présente comme un jeu basé sur la collecte de butin. À vous donc de partir à la chasse afin de rapporter le plus gros trésor possible à votre base. Dragon Quest Treasures sortira dès le 9 Décembre 2022 sur Nintendo Switch.

Harvestella ou quand Harvest Moon et Final Fantasy font des bébés

Square Enix sort de son chapeau un titre atypique mêlant simulation de vie et gestion des récoltes avec du RPG comme ils savent si bien le faire. Harvestella est un titre qui vous demande de gérer vos récoltes au fil des saisons, tout en explorant le monde à la recherche de ressources. Puis, la saison de la mort finira pas arriver : Quietus. Cette période fait mourir vos plantations, et vous oblige à trouver l’origine du mal et à en venir à bout. Harvestella arrivera sur Switch dès cette année, le 4 Novembre 2022.

Persona 3, 4 et 5 partout où vous les voulez

Le direct se conclut sur l’annonce du portage des trois Persona sur Nintendo Switch. Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal ne laisseront donc pas la console hybride de Nintendo sur la touche et, comme sur les autres, s’inviteront chacun leur tour en commençant par le cinquième opus dès le 21 Octobre 2022. Pour les autres, nous devrons nous contenter d’un simple “Bientôt”.

Ce Nintendo Direct, bien que bourré de nouvelles images, est placé avant tout sous le signe de la confirmation et de la nostalgie. Avec de nouvelles infos sur des titres déjà connus et le retour d’anciennes licences majeures, c’est le vrai sentiment de nouveauté qui se fait grand absent de la présentation. Reste à savoir si le constructeur prépare de son côté un nouveau direct estival afin de faire le point sur des titres qui commencent à se faire attendre. Wait & see, comme on dit.