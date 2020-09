Dragon Quest XI S s’illumine à nouveau sur consoles et PC

L’une des annonces les plus pertinentes du premier jour du Tokyo Game Show 2020 a été la révélation d’une nouvelle bande-annonce pour l’édition ultime de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée. Cet aperçu invite les joueurs à se plonger dans les toutes nouvelles fonctionnalités du titre, qui mettra en vedette L’Éclairé, un héros qui doit découvrir son véritable destin. Ce onzième chapitre de la saga arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 4 décembre 2020, inclura du contenu supplémentaire et promet plus de 100 heures de jeu. Ce titre est déjà disponible sur Nintendo Switch.

Dans cette édition ultime du titre à succès développé par Square Enix et illustré par Akira Toriyama, les joueurs auront l’occasion de profiter de nombreux contenus supplémentaires. Parmi ceux-ci figurent l’apparition de nouveaux chapitres du scénario qui promettent de donner plus aux fans de la saga. De plus, vous aurez la possibilité de passer en mode 2D, inspiré du mode conçu pour la version Nintendo 3DS exclusive au Japon. Il y aura des changements dans la structure, et il sera possible de choisir entre le doublage anglais et les voix japonaises. Toute la bande-son sera en version orchestrale pour le plus grand bonheur de vos oreilles.

Au-delà des ajouts, le récit du titre présente L’Éclairé, le héros de cette aventure. Le chemin de ce jeune homme commence alors qu’il s’apprête à participer à une cérémonie qui célèbre sa majorité dans son village. Cela consiste en une mission pour le garçon, qui passe par un voyage qui aboutit à la découverte de la pierre sacrée. Cependant, il ne mènera pas son aventure seul, car pour achever ce processus, il devra être accompagné de son amie d’enfance. Le jeu comportera de nombreux rebondissements, jusqu’à découvrir qu’il est une réincarnation d’un héros légendaire. À partir de là, des ennemis et une montagne de problèmes vont commencer à apparaître. Le début d’un long périple…

Cependant, tout ne se passera pas autour du protagoniste, car l’apparition de son groupe d’amis à travers l’histoire sera également importante. Dans Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée, le joueur aura la chance d’explorer en profondeur ce vaste monde illustré par le créateur de Dragon Ball Z, Akira Toriyama. Une proposition intéressante et amusante, puisqu’avec plus de 100 heures de jeu, le titre offre une expérience complète, qui cherche à approfondir à grande échelle ce qu’il offrait dans un premier temps, en 2017.

Les personnes intéressées par cette édition définitive doivent savoir qu’elle est déjà disponible en précommande. Le jeu, qui arrivera à la fois physiquement et numériquement sur PlayStation 4, fera partie du catalogue Xbox Play Anywhere, ce qui lui permettra d’être utilisé sur Xbox One ou sur Windows 10. Il arrivera sur l’Epic Games Store, bien qu’un peu plus tard, puisque ce sera pour le 15 décembre. Quant à la prochaine génération de consoles, on ne sait pas encore comment cela se passera, car la société ne l’a pas commentée, comme pour NieR Replicant ver.1.22474487139. Il ne serait pas étonnant que Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée arrive en tant que “double titre”, c’est-à-dire évolutif pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S.