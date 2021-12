Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai – Reporté à son tour

Sommes-nous enfin face à la dernière annonce de report pour cette année 2021 ? Avez-vous vu la rallonge qu’a pris la liste des reports au fil des mois ? Avec un tel rythme, on ne serait pas surpris si un dernier nom s’ajoutait d’ici le peu de jours restants. Enfin bref, il a au moins le loisir d’être le dernier annoncé à ce jour mais Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai, c’est plus pour 2021.

Il y avait encore du monde pour y croire ? Ces mois de silence depuis sa première apparition (avec un trailer remontant à mai 2020 avec l’audacieuse annonce d’une fenêtre de sortie pointant à l’année se terminant) n’ont pas suffi à vous convaincre ? Peut-être que la parole de Ichimura Ryutaro, le producteur derrière le projet, sera assez cette fois. Apparu pour accompagner un trailer de gameplay lors du Jump Festa 2022, l’intéressé a fait savoir que le titre ne sortirait pas en 2021 et s’est gardé de remplacer la fenêtre de sortie.

Et il a une raison en particulier de nous justifier ça ? Plusieurs mais il y en a 2 qui se distinguent. La première, c’est les retours des joueurs. À la suite de la diffusion du premier trailer, les fans auraient vivement partagé leur déception par rapport aux graphismes. Pour y répondre, son équipe se serait donc attelée à redesigner le jeu. Ensuite, et un coup d’œil au trailer ci-dessous devrait vous en convaincre, il reste du boulot. Déjà parce que c’est toujours pas bien joli (inutile de se le cacher), puis parce que ça a l’air lent et creux (et c’est pas le skill du gars aux commandes qui rend le visionnage plus agréable).

Une actualité un peu décevante donci mais mieux vaut une triste nouvelle qu’une expérience décevante manette en main, non ?Donc, plus de fenêtre de sortie pour Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai (quitte à retaper le jeu, ils auraient pu en faire autant avec le titre) et toujours pas de support officiel pour accueillir les aventures de Dai. Il ne nous reste donc qu’à nous armer de patience en espérant que Square annonce bientôt une véritable date de sortie pour Dragon Quest III HD-2D Remake (oui, nous attendons plutôt celui-ci).