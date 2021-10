Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline se montre enfin

Entre nous, y a t-il eu meilleure période qu’aujourd’hui pour un amateur de J-RPG ? Natrurellement, chacun a sa réponse à cette question mais il faut bien admettre que nous sommes particulièrement gâtés sur ces derniers mois. Du rétro ou de l’inédit, du classique ou des expériences novatrices, il y en a pour tous les goûts et quelque soit le support. Même certaines séries, alors confinées au Japon, ont fini par sortir par chez nous. C’est le cas d’ailleurs pour Dragon Quest, licence qu’on ne présente plus, qu’il est désormais possible de parcourir du premier au dernier épisode.

Enfin, à peu près. Non, il n’est pas question de prix (même s’il peut réellement représenter un frein selon l’épisode), nous ne parlons pas non plus de jeux tronqués avec l’abandon des options en ligne (notamment le cas de Dragon Quest IX sur DS). Non, nous parlons plutôt du dixième volet, un MMORPG exclusif au Japon depuis son lancement en 2012 et qui ne sera jamais localisé chez nous, à moins que la version offline annoncée par Square Enix pour les 35 ans de sa série, Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, ne le soit.

Excitante perspective, n’est-ce pas ? Néanmoins, il est primordial de garder la tête froide puisque, à l’heure actuelle, cette mouture sans internet de ce MMORPG pourrait encore nous révéler bien plus que son changement de direction artistique (qui nous rappelle d’ailleurs franchement le hub dans Dragon Ball FighterZ).

Mais si ce projet vous fascine et que vous mourrez d’envie d’en apprendre plus, vous serez certainement ravi d’apprendre que les premières images de gameplay sont enfin tombées. C’est maigre (même pas 5 minutes en additionnant le temps de chacun de ces segments) mais la présentation PlayStation Japan « Play! Play! Play! » nous dévoile non seulement des scènes d’exploration mais aussi des phases d’affrontement.

Alors, qu’en pensez-vous ? Il ne vous reste plus qu’à patienter et à croiser les doigts puisque, à ce jour, Square Enix n’a toujours pas confirmé son intention de localiser Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline pour l’occident. Il fera ses débuts japonais le 26 fevrier 2022 sur PC, consoles PlayStation et Nintendo Switch.