Dragon Quest – Un anniversaire riche en belles surprises et en jeux

On ne le répètera jamais assez mais, ce live pour les 35 ans de la série Dragon Quest (qui s’est tenu ce jeudi au Japon avec un show en japonais et des sous-titres en anglais) : quel glorieux évènement ! Du jeu, du jeu et encore plus de jeu ! Une leçon qu’offre Square Enix à l’industrie (et une petite gifle aux fans de The Legend of Zelda). Vous aimez les RPG à l’ancienne ? Boum ! Un remake du troisième volet de la série avec le moteur d’Octopath Traveler (ouvrant la porte à un monde de rêve : celui de la possibilité d’un retour de Chrono Trigger avec ces graphismes). Des RPG modernes ? Hop ! On confirme que le douzième volet se prépare ! Et ça, c’est ce dont nous vous avons déjà parlé mais Square Enix a annoncé bien plus.

Naturellement, tout ce qui a été annoncé n’est pas à l’attention de tous les fans et c’est notamment le cas de Dragon Quest Keshi Keshi, le premier spin-off à être un puzzle-game. Le titre sera un free-to-play à destination des tablettes et mobiles et devrait reposer sur un principe similaire à celui d’un Candy Crush même si ce dernier point n’a pas été illustré. Ceci dit, vous pouvez découvrir ce concept étrange autour de la 31ème minute de la présentation (plus bas) et apercevoir une partie des personnages et des monstres sous la forme de gomme (oui, genre celles pour effacer les coups de crayon).

Dragon Quest X s’est aussi vu offrir l’occasion de briller à plusieurs reprises. Si le jeu est relativement méconnu chez nous (puisque les japonais ont décidé de se le garder pour eux), ce MMORPG fonctionne visiblement toujours assez bien puisque, d’ici l’automne, il proposera à ses joueurs une nouvelle mise à jour et le passage à la 6ème version du jeu. Cette dernière devrait apporter plus de quêtes, d’histoires, de personnages et de challenges. Bref de quoi occuper les afficionados avec du contenu frais.

On a dit “à plusieurs reprises” ! Ce n’est pas tout ce que l’éditeur réserve pour son MMORPG une nouvelle version sans le “online”. Dragon Quest X Offline sera donc un RPG standard basé sur le MMO et prévu pour sortir l’an prochain sur un support non annoncé (les graphismes présentés en 41:00 de la vidéo ne sont pas super détaillés donc on vous laisse libre de parier dans les commentaires). Vous aurez d’ailleurs constaté que les visuels diffèrent aussi de la version en ligne du jeu privilégiant cette fois une esthétique “chibi” plutôt que le style “animé”. Un pari audacieux auquel nous ne devrions pas pouvoir prendre part puisque aucune de ces versions de DQX n’est prévue chez nous.

Enfin, avant de nous mettre une baffe en dévoilant le teaser d’un nouveau volet de la série, Square Enix nous a mis un dernier tacle en présentant un dernier spin-off et jeu inédit : Dragon Quest Treasures. Ici, nous retrouvons des versions juvéniles d’Erik et Mia, 2 persos du casting de DQ XI, dans des aventures inédites. Il s’agira vraisemblablement d’un action-RPG dans lequel nos protagonistes s’associeront à des monstres pour mettre la main sur des trésors et déjouer des pièges. Ce titre, comme beaucoup d’autres, garde encore pas mal de secrets puisqu’aucun support ni date n’a été garantie pour le moment. En revanche, on sait qu’il sortira chez nous et probablement en même temps qu’au Soleil Levant.

Voilà, une belle présentation, n’est-ce pas ? Un peu plus de 40 minutes de show pour 5 jeux, le thème de Dragon Quest en boucle tout le long et des jeux à profusion ! Qu’en avez-vous pensé ? Un jeu vous fait-il de l’oeil plus qu’un autre ? Si c’est le cas, la section commentaire attend votre opinion ! Retrouvez l’intégralité de la présentation (en anglais avec des doublages et des sous-titres).