Un Souls-like Final Fantasy pourrait être révélé à l’E3

Comme chaque année, l’approche de l’E3 2021 fait surgir son lot de rumeurs, plus ou moins folles ou crédibles. Les grandes licences sont systématiquement concernées (les rumeurs concernant Elden Ring fleurissent en ce moment), et Final Fantasy n’échappe pas à cette tradition. Dernier bruit de couloir en date, qui pourrait bien ravir des millions de gamers : un nouvel action-RPG basé sur Final Fantasy serait en cours de développement par la Team Ninja, et pourrait être un Souls-like…

Selon les sources recueillies par Fanbyte, le titre, intitulé Final Fantasy Origin, serait en cours de développement par le studio Team Ninja (Ninja Gaiden, Nioh…) et par des membres de l’équipe Dissidia NT. Il s’agirait d’une exclusivité PlayStation 5, qui sortirait probablement sur PC à une date ultérieure.

Ce spin-off pourrait bien être l’une des annonces majeures de la présentation de Square Enix à l’E3. Connaissant l’accessibilité des titres de la saga Final Fantasy, quand bien même il s’agirait d’un jeu similaire à un SoulsBorne, il est fort probable qu’il sera plus “accessible” aux joueurs.

Le premier titre qui vient à l’esprit lorsque l’on pense “Final Fantasy Souls Like” est Star Wars Jedi: Fallen Order. Explication : une grande licence confiée à un studio reconnu (Respawn Entertainment), qui finit pas offrir au public un titre vaguement “soulsesque” mais avec une bien plus grande indulgence en termes de gameplay et d’exigence. On pense également à Persona 5 Strikers, énorme IP d’Atlus, confiée aux bons soins de Koei Tecmo – Omega Force, pour produire un excellent Musou.

Ce qui va faire le sel de ce futur titre, c’est bien entendu le cadre de Final Fantasy Origin, qui se déroulerait à la même époque que le jeu original, et qui, si l’on en croit les sources, fera l’objet d’une démo dans le courant de l’année. Petit rappel : Final Fantasy Origin est à l’origine une compilation rassemblant Final fantasy 1 & 2 sur PS1, sortie en 2003 en Europe.

Si l’annonce fait l’objet d’une confirmation, on pourrait bien se retrouver avec un remake de haut vol. D’autant plus que la Team Ninja est réputée pour produire des titres toujours finis avec soin, et particulièrement profonds en terme de gameplay. Le fait que cela pourrait bien être une nouvelle exclusivité PS5 ne manquera pas de titiller Microsoft. Inutile de vous dire que nous sommes très impatients d’en savoir plus. Verdict à l’E3 qui revient cette année pour une version intégralement numérique du 12 au 15 juin 2021.

On vous laisse avec un instant nostalgie, en compagnie de l’introduction de Final Fantasy Origin sur PS1.