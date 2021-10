The Cruel King and the Great Hero – Un RPG sorti d’un livre de contes

L’héritier spirituel de The Liar Princess and the Blind Prince pointe enfin le bout de son épée. Thème du jeu interprété par Akiko Shikata (« Hoshi no Yosuga », une petite perle), direction artistique renvoyant directement aux illustrations des contes classiques (on pense à Arthur Rackham, ou à John Gilbert), animation cartoonesque… pas de doute possible, The Cruel King and the Great Hero se place dans la droite lignée de son prédécesseur.

Dans ce J-RPG traditionnel avec des combats au tour par tour, les joueurs incarneront Yuu, une jeune fille qui rêve de devenir une grande héroïne (The Great Hero). Elle sera accompagnée dans ses péripéties par un terrible dragon surnommé le Roi Cruel (The Cruel King). Celui-ci la protégera et la guidera tout au long de l’aventure. Cependant, alors que Yuu et Cruel King semblent filer une parfaite amitié (voire une relation père/fille symbolique), la vérité concernant la nature du dragon et son passé va refaire surface, menaçant l’équilibre de cet improbable duo.

La plus grande force du titre est évidemment sa direction artistique, et son univers féérique, l’antithèse parfaite de ce que peut proposer un Shin Megami Tensei par exemple. La patte de Sayaka Oda (chara-desginer sur The Liar Princess) est reconnaissable entre mille, avec ses traits naïfs et épurés, et constitue une petite bouffée d’air frais sur l’horizon de la course à la 4K/60fps.

Ceci dit, au-delà de cet attrait visuel, il est fort possible que comme pour son aîné, l’expérience proposée par The Cruel King and the Great Hero soit assez courte. Le jeu ne s’inscrit aucunement dans une course au contenu et il est très probable qu’il offre une expérience narrative touchante, à l’image de The Liar Princess. Reste à savoir cependant s’il parviendra à trouver son public, car il vise assurément une audience assez jeune. Mais en se limitant à une version audio japonaise, et à des textes traduits en anglais, il risque de manquer sa cible… The Cruel King and the Great Hero est attendu pour le début d’année 2022 sur Nintendo Switch et PS4.