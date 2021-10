NIS America annonce du lourd pour les mois à venir

NIS America est le genre de nom que l’on croise au détour de conférence et salons du jeu vidéo, sans le connaitre vraiment. Et pourtant, l’éditeur est plus que productif, et on lui doit l’arrivée en Europe de beaux titres tels que Trails Of Cold Steel IV, Disgaea 6 ou World’s End Club. Nous avons eu la chance de pouvoir prendre part à la dernière conférence de presse exclusive en ligne de NIS America. Une occasion en or qui nous permet de faire le point sur les projets en cours chez l’éditeur pour les mois à venir. Au programme, du RPG, du shoot’em’up et du survival horror. Tour d’horizon.

Shadow Corridor

Amateurs d’horreur à la Ju-On, Ring ou Project Zero, Shadow Corridor pourrait bien combler votre manque de sensations fortes. Le titre se distingue de la concurrence par son rythme, plus lent qu’à l’accoutumée, pour toujours plus d’angoisse. Victime d’une malédiction, le personnage principal est hanté par des visions inquiétantes, et devra survivre à des créatures tout droit issues du folklore japonais.

L’originalité du jeu vient de fait que certaines zones seront générées aléatoirement, ce qui vous obligera à s’adapter à chaque nouvelle partie, prolongeant ainsi la durée de vie. Shadow Corridor sortira sur Nintendo Switch le 26 octobre 2021.

Labyrinth Legend

Action-RPG jouable à deux en coop, comme à la grande époque de Secret of Mana (SNES), Labyrinth Legend propose une aventure facile d’accès. Basé sur un système de donjons/labyrinthes en perpétuel changement, le jeu s’adresse aux amateurs de dungeon-crawler, et à un public assez jeune (ou à ceux qui ne sont pas familier du RPG).

Déjà disponible sur PC via steam, le titre a été annoncé sur Switch pour l’année 2022. Gageons que le format portable se prêtera particulièrement bien à la proposition de ce jeu développé par Shinobi Games.

Crystar

Crystar est un action-RPG développé par FuRyu Corporation. Déjà disponible sur PC, NIS America a annoncé le portage du titre sur Nintendo Switch, pour le 24.02.2022. On y incarne Rei, qui erre dans le Purgatoire à la recherche de sa jeune soeur. Le jeu permet de passer d’un personnage à l’autre, et dispose d’un système de gestion des émotions lui a permis de se faire un petit nom dans les cercles des amateurs de RPG qui marchent hors de sentiers battus.

Yurukill: The Calumniation Games

La plus grande curiosité de cette conférence de presse, c’est bien lui. En cours de développement chez IzanagiGames avec la collaboration de G.rev, Yurukill mêle shoot’em’up et jeu d’aventure narratif. Accusé d’un crime que vous n’avez pas commis, vous vous retrouvez prisonnier de Yurukill Land, un étrange parc à thème où chaque attraction peut-être mortelle. Il faudra venir à bout de chaque « attraction » afin de découvrir le fin mot de l’histoire et pouvoir sauver votre peau.

Pour une fois dans un shoot’em’up, le scénario ne sera pas juste un prétexte pour aller tirer sur tout ce qui bouge, puisque l’histoire a été écrite par Homura Kawamoto, l’auteur de Kakegurui (Gambling School sous nos latitudes). Entre deux phases de shoot, il vous faudra résoudre des énigmes, répondre à des quizz, et prouver votre innocence grâce à un système de preuves à récolter et à utiliser au bon moment. Une vraie curiosité et un titre à suivre de près.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 2

Double dose de Nippon Ichi Software pour finir, avec cette compilation de RPG rassemblant Makai Kingdom Reclaimed & Rebound et Z.H.P. Unlosing Ranger VS Darkdeath Evilman, annoncée sur PC et Switch pour le courant de l’année 2022.

Makai Kingdom vous demandera de seconder Lord Zetta dans son envie de conquérir l’Outre-monde. Quant à Z.H.P., il était resté dans les mémoires pour son système de personnalisation du protagoniste, très poussé, et qui vous permettra d’avoir un guerrier sur-mesure pour affronter l’adversité.

Avec son Fall Press Tour 2021, NIS America confirme son rôle d’éditeur sur lequel il faut compter. Certes, il ne produit pas de grands blockbusters AAA, mais NISA offre aux joueurs des expériences de jeu à part, souvent loin des sentiers battus. Un éditeur à suivre, assurément.