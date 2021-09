Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 – NIS remet le couvert

Ce n’est une nouvelle pour personne (on l’espère), mais si vous éditez des jeux et que vous voulez des revenus réguliers, il faut en sortir. S’il va de soi que le succès n’est pas garanti, c’est le meilleur moyen de faire tourner la machine (ça, et écouter le public). Cependant, développer comme sortir des softs prend du temps même quand on les sort pas finis en early-access. Donc que faire quand on n’a rien sous le coude et que nos équipes bossent sur d’autres projets ? On recycle ! Une méthode que beaucoup mettent à profit, comme NIS America qui offre un deuxième tour à son patrimoine avec Prinny Presents NIS Classics Vol. 2.

Quoi ? Déjà ? Mais le premier volume n’est disponible que depuis à peine plus d’une semaine (il reste d’ailleurs des éditions collectors disponibles sur les sites américains et européens de NIS America) ! Ouais, eh bien, visiblement, ce n’est pas un problème pour l’éditeur. En effet, à peine plus d’une semaine après la commercialisation du premier volume de Prinny Presents NIS Classics, la compagnie remet le couvert en publiant un trailer annonçant une fenêtre de sortie et le contenu qui attend les fans les plus chauds dans un second volet.

Alors, quels jeux retrouve-t-on dans ce second coffret ? Toujours pas de Disgaea pour les puristes qui attendaient des rééditions des deuxième et troisième volets de la série, mais des jeux qui y ressemblent toujours. Enfin, non, comparés à Phantom Brave et Soul Nomad (qui ressemblent indéniablement à la série la plus connue de l’éditeur), Makai Kingdom: Reclaim and Rebound et ZHP: Unlosing Ranger vs Darkdeath Evilman se démarquent un peu. Enfin, ça, on vous laisse trancher à la rigueur. Ensuite, ne vous attendez pas à une grosse surprise. Les codes et les ficelles sont les mêmes, seuls les contextes changent…

Enfin, ça reste une nouvelle sympathique pour les fans de T-RPG qui pourront se plonger dans deux jeux assez méconnus en Europe. Naturellement, on parle de NIS America, alors vous savez qu’une version collector est également de la partie avec des pièces collector et des artbooks. Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 sera, comme le premier, disponible sur PC et Nintendo Switch, dès le printemps prochain. Et maintenant, place aux images.