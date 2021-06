Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp – Le vent de la guerre souffle à nouveau

Nous ne nous en cachons pas, lorsqu’il nous est offert de râler, généralement, on se saisit de l’occasion. Impossible de laisser passer une chance d’épancher nos colères et nos frustrations et de les exprimer au travers de longues tirades que vous pouvez (volontiers ou pas) retrouver sur notre page d’accueil derrière des titres divers et variés. Mais, abrités derrière ces déversements de rage ou ces lamentations bat toujours le cœur de passionnés, cette force qui nous incite à prendre un peu de temps dans nos quotidiens pour partager avec vous ce qui fait l’actualité. Et hier, lorsque Nintendo nous a dévoilé Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, ce cœur, sensible à la nostalgie, s’est remis à battre.

Vous lisez bien, amateurs de stratégie “à la cool” et de tanks de guerre pépères, Big N s’est enfin décidé à dépoussiérer la série des Advance Wars ! Surpris ? Plutôt, oui ! En effet, les derniers (oui, au pluriel) épisodes de la série remontent à 2008 quand Battalion Wars 2 (sur Wii) et Advance Wars: Dark Conflict (sur DS) débarquaient dans nos régions et remportaient un succès plutôt mitigé, malgré des retours critiques convenables, forçant la série Nintendo Wars à se mettre en sommeil… Debout maintenant soldats, la franchise revient avec un remake des 2 épisodes GameBoy Advance sur Nintendo Switch.

Enfin, on dit “remake” mais dans le cas de cette compilation on parlerait plutôt de remaster. En effet, derrière son matricule relativement long, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp rassemble Advance Wars 1 et Advance Wars 2: Black Hole avec un nouveau coup de peinture et de nouvelles animations. Si on pourra toujours débattre du look général du titre (les généraux sont plutôt bien dessinés mais les soldats et véhicules en 3D dénotent un peu, non ?), nous sommes plutôt excités de retrouver Orange Star, Blue Moon, Green Earth, Yellow Comet et Black Hole, pas vous ?

Bref, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 3 décembre. Il s’agit probablement d’une tentative de Nintendo pour voir si ça vaut le coup de refaire de nouveaux épisodes alors, si vous souhaitez que ça se produise, vous savez ce qu’il faut faire.