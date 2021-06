Test Frozenheim – Un jeu de stratégie viking relaxant

La mode des Vikings n’en a pas fini de frapper le monde du jeu vidéo ! Elle continue sa route, cette fois-ci au travers du genre des jeux de simulation et de stratégie avec Frozenheim, le nouveau titre du studio Paranoid Interactive en accès anticipé. On y prend le contrôle d’une petite tribu d’Hommes du Nord pour partir à la conquête de ressources et de pierres runiques pour affronter les clans ennemis présents sur la carte.

Après un essor à la fin des années 90 et début 2000, le genre du jeu de stratégie perd en importance sur nos machines au détriment de titres plus ambitieux et révolutionnaires, exploitant toutes les ressources à notre portée pour nous proposer des innovations aussi bien en termes de gameplay que de graphismes. Malgré tout, il est encore possible de passer de longues heures sur des jeux de stratégie et de simulation récents, dont ce Frozenheim.

(Test de Frozenheim sur PC réalisé à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Faire prospérer son clan

Plusieurs modes de jeu sont d’ores et déjà disponibles afin de se plonger dans la vie de Jarl devant diriger son clan. Un mode campagne est également de la partie, toutefois ce dernier se révèle être à ce jour une sorte de tutoriel en deux étapes. Ainsi pour vraiment pouvoir profiter du titre il faudra se tourner vers le mode escarmouche en solo, vers le multijoueur ou simplement en commençant une nouvelle partie qui vous plongera dans les magnifiques fjords.

Afin de récolter les ressources nécessaires à votre survie, il faudra placer différentes huttes et y assigner des travailleurs qui iront récolter les ressources, et d’autres qui les rassembleront dans la maison du Jarl. À mesure de votre avancée il faudra construire des maisons afin d’augmenter le nombre d’habitants et par la même occasion le nombre de travailleurs disponibles, en faisant attention à répondre aux besoins des différentes habitations, au cours des années.

Un point très positif de Frozenheim : son système de déroulement des saisons, apportant son lot d’évènements aussi bien positifs que négatifs. En effet, les fermes et les moulins ne pourront pas produire de ressources durant l’hiver et certaines saisons seront propices aux tempêtes et aux orages, pouvant frapper vos maisons et les faire brûler. Pas de panique, des puits seront disponibles pour éviter de voir partir votre tribu en cendres.

Partir en exploration dans les fjords

Une fois le nombre d’habitants et de ressources minimum atteint, il sera nécessaire de vous créer une armée digne de ce nom pour partir à la conquête des terres et mers, et y découvrir les nombreux bonus présents sur la carte. Plusieurs unités seront disponibles, disposant chacune de statistiques et capacités différentes. Ainsi les éclaireurs vous permettront d’explorer plus facilement afin de découvrir des villages isolés ou des camps de bandits reclus dans les forêts.

Durant votre exploration, vous verrez apparaître des pierres runiques vous permettant de débloquer des bénédictions et ainsi vous attirer les faveurs des dieux, aidant grandement à votre aventure. Malheureusement les parties se révèlent être très courtes et n’offrent pas beaucoup de rejouabilité pour le moment, puisque celles-ci se termineront une fois que vous aurez détruit le clan adverse.

Même si le mode escarmouche est présent en solo, il ne permet que d’ajouter un village ennemi en plus et rien ne nous permet pour l’instant de créer des alliances avec ces autres clans. Le seul moyen de profiter de cet aspect sera de passer par le mode multijoueur et ainsi y développer de vraies stratégies face à d’autres joueurs. Ce dernier point nous aura particulièrement déçu durant notre test puisqu’il est l’un des éléments clés des jeux de stratégies.

Frozenheim répond à plusieurs attentes concernant les jeux de stratégies et de simulation mais manque cruellement de contenu pour l’heure. Pour rappel, le titre étant en accès anticipé, il faudra patienter encore quelque temps pour pouvoir profiter du jeu complet. D’ailleurs durant notre test, plusieurs patchs on été rendus disponibles, apportant plusieurs modifications au titre comme de nouvelles améliorations et unités pour le combat.

Le jeu ne dispose pas non plus d’une grande rejouabilité puisque l’IA réagit toujours de la même façon au fil des parties et il est facile de finir ces dernières en moins de deux heures. Seul le mode multijoueur propose une version plus proche des jeux de stratégie que nous connaissons mais vous obligera à vous sociabiliser. Toutefois le jeu est joli et nous plonge dans des fjords magnifiques regorgeant de mystères.

Cependant Frozenheim est un jeu plaisant et relaxant, ne demandant que très peu d’efforts et plutôt facile dans l’ensemble. Il ne faut pas s’attendre à beaucoup de challenge et il ne sera pas nécessaire de passer de longues heures sur le titre, juste suffisamment pour apprécier et se laisser porter par la beauté des paysages et la bande originale dépaysante.

On notera également la présence d’un mode photo travaillé et il sera possible de zoomer au maximum durant vos parties afin de voir le travail réalisé par vos habitants. Ainsi Frozenheim dispose d’un bon potentiel et on attend avec impatience les prochaines mises à jour du studio afin de nous livrer un vrai jeu de simulation et de stratégie, encore plus apaisant et relaxant que sa version actuelle.