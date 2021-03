Pourquoi Valheim est le prochain grand jeu de survie sur Twitch

Valheim, le jeu de survie de Vikings en coopératif, dont on vous parlait il y a quelques jours, semble sortir de nulle part, devenant l’un des jeux les plus regardés sur Twitch. Il est vrai que

l’on a déjà vu des jeux de survie de ce genre dans le passé, mais ces temps-ci ils sont moins nombreux, et de nos jours l’honneur revient plutôt au genre battle royale. Qu’est-ce qui fait que Valheim suscite un tel engouement ?

Bien que le jeu soit accessible depuis peu, il ne fait aucun doute que c’est un très bon titre avec beaucoup de contenu, et globalement plus soigné que de nombreux autres titres en early access. Ensuite, il y a beaucoup de bons jeux qui passent inaperçus, mais Valheim apporte une panoplie d’idées et de mécanismes qui lui ont permis de devenir le prochain grand jeu de survie sur Twitch. Découvrons ensemble les raisons de ce succès.

Un monde ouvert procédural

Bien que cela ne soit en aucun cas unique, la génération procédurale, comprenez une carte différente à chaque partie, a été utilisée ici de manière extrêmement efficace. Valheim possède un vaste monde ouvert, avec de nombreux biomes différents qui sont pour la plupart assez différents les uns des autres. Même si le monde est immense, si tous les joueurs voyaient le même monde, il n’aurait probablement pas le même attrait que celui en aléatoire.

Les gens auraient l’impression d’avoir déjà vu la majorité du monde que le jeu a à offrir, et étant donné que le jeu tourne tellement autour de l’exploration et des voyages dans le royaume, cela signifierait une mort prématurée, du moins sur Twitch. À noter que cette génération procédurale est aussi vraiment bien réalisée. Il est bien rare que l’on se dise qu’une zone n’a aucun sens. Pour la plupart, le jeu crée un monde crédible tout en étant toujours époustouflant et fantastique, un combo parfait où l’on va s’émerveiller et s’amuser à explorer.

La force du Co-Op

Quand un jeu propose de la coopération, cela va forcément l’aider à exploser sur Twitch, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les spectateurs sont souvent friands de regarder des

chaînes où plusieurs de leurs streamers favoris jouer ensemble. Cela crée une certaine dynamique où leurs différentes personalités se confrontent, et cela permet de s’assurer qu’il y a

moins de blanc et plus d’interactions. Cela aide également le streamer à rester actif et communiquer avec ses coéquipiers. Et une chose est sûre, si la plupart des streamers aiment interagir avec le chat, beaucoup d’entre eux aiment aussi passer du temps à jouer avec leurs amis. Un jeu en coopération leur offre le meilleur des deux mondes.

Le décor Viking

Les jeux se basant sur la mythologie nordique sont légions et sont devenus très populaires au cours des dernières années. On peut citer God of War ou le dernier Assassin's Creed Valhalla. Il en est de même dans le monde du casino en ligne avec l’arrivée de nombreux jeux de vikings, à découvrir en lisant cet avis du casino Jackpots.ch.

Au final, c’est une époque dont certains aspects semblent très familiers de nombreux autres jeux, avec cette touche médiévale et la possibilité d’avoir un côté fantastique, mais c’est aussi un décor qui n’a pas été entièrement exploré, du moins jusqu’à récemment. Les développeurs de jeux peuvent encore aller dans de nombreuses directions, et Valheim surfe très bien sur cette thématique populaire, s’immisçant entièrement dans la tradition viking.

Tout simplement, un jeu en early-access de qualité

Mais le plus important, c’est que Valheim est un très bon jeu. La plupart du temps, lorsqu’un jeu de survie est lancé en avant-première sur Steam, les joueurs, les streamers et les viewers savent tous dans quoi ils s’engagent. C’est généralement une expérience très buguée avec quelques mécanismes intéressants qui peuvent ou non s’améliorer dans les prochaines années, mais Valheim est justement différent.

Valheim reçoit des mises à jour régulières, et on a déjà l’impression qu’il propose tout le contenu d’un jeu complet, surtout pour son prix, de 19,99€ sur Steam on le rappelle. De plus, le jeu en lui-même est assez soigné. Il crée un monde où le joueur a beaucoup de liberté, et de ce fait, chaque stream de Valheim sera différent. Voilà donc la clé du succès pour un jeu sur Twitch, à voir maintenant si cela va durer dans le temps, mais nous en tout cas, on y croit.