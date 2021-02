Valheim – Une communauté hyperactive en quelques jours seulement

Cela fait à peine plus d’une semaine que Valheim, le tout premier titre de Iron Gate Studios, a débarqué en accès anticipé sur Steam, et sa communauté grandit à toute vitesse. Le titre s’est non seulement vendu à plus d’un million d’exemplaires en un temps record, mais les joueurs s’investissent en nombre pour placer le jeu au devant de la scène, alors qu’il était presque inconnu il y a quelques jours seulement. Les tutoriels en tout genre se multiplient et un joueur a déjà diffusé un stream de 24h sur le jeu qui semble pour le moment faire l’unanimité auprès de sa communauté.

Valheim est un jeu de survie en solo ou coopération dans un monde d’inspiration nordique généré procéduralement. En guise de présentation plus romancée, la page Steam dédiée au jeu raconte :

“Guerrier tombé au combat, les Valkyries ont emporté votre âme à Valheim, le dixième monde de la mythologie nordique. Vous êtes le nouveau gardien de ce purgatoire primordial, assiégé de toute part par les créatures du chaos et les ennemis jurés des dieux. Odin compte sur vous pour reconquérir Valheim.”

Ce qui semble plaire et qui pourrait expliquer un tel enthousiasme pour un jeu sorti pratiquement de nulle part, c’est avant tout que, contrairement à un autre titre bien connu et critiqué ces derniers mois, Valheim ne présente pratiquement aucun bug ! En effet, si certains joueurs sont moins emballés que d’autres par les graphismes ou le gameplay, même les plus rebutés admettent que cette attention particulière de la part des développeurs mérite d’être applaudie.

L’engouement est tel que les créateurs ont publié de nombreux tweets sur le Twitter officiel du jeu afin de remercier leur nouvelle communauté de leur soutien. Ils ont notamment salué la performance de ce streamer, Little Diggy, dont le stream de 24h sur Valheim a fait de nombreuses vues, et qui a déclaré qu’il était “déjà accro”.

En plus d’être déjà en grand nombre, la communauté des joueurs est extrêmement active puisque des guides et tutoriels en tous genres sont publiés tous les jours. Des démonstrations de création d’une base jusqu’aux conseils pour vaincre Moder, l’un des plus gros boss du jeu, ce qui est sûr si vous osez entrer dans Valheim, c’est que vous ne serez pas seul dans l’aventure. En espérant que la communauté soit toujours aussi investie lorsque le jeu sortira dans sa version définitive (ce qui ne sera pas avant 1 an au minimum d’après les développeurs), si devenir un viking vous tente, vous pouvez déjà prendre part au voyage pour moins de 20€ sur Steam !