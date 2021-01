Monstrum 2 – Le survival-horror au gameplay asymétrique enfin disponible

Et si l’année 2021 était l’année des jeux d’horreur ? Alors que tout le monde se tourne vers The Medium ou vers le prochain Resident Evil, Junkfish vient tout juste d’ouvrir l’accès anticipé à son tout nouveau survival-horror, Monstrum 2. Entièrement multijoueur, le jeu d’horreur du studio écossais propose aux joueurs de survivre à quatre joueurs face à une créature cauchemardesque au sein d’un ancien laboratoire maritime abandonné.

Bien qu’assez commun dans son scénario, Monstrum 2 à de quoi intriguer les joueurs avec son gameplay asymétrique permettant de jouer soit les prisonniers, soit la créature échappée, à la manière de Dead by Daylight ou d’Evolve. La difficulté étant que, comme pour le premier opus, la carte dans laquelle les joueurs évoluent est entièrement générée procéduralement, variant ainsi les emplacements d’équipements et les passages à risques présents dans le centre de recherche d’Hong-Sha Mille.

Cela va donc obliger les joueurs à faire preuve d’un minimum de coopération et de discrétion afin de survivre. Surtout que le jeu propose d’ores et déjà trois créatures différentes avec des capacités uniques pour chacune. Ainsi la Brute donne la possibilité de vous frayer un passage en détruisant les murs et en vous créant votre propre chemin. À contrario, le Bhagra profitera de sa discrétion naturelle pour se fondre dans les ombres et ainsi saisir ses victimes quand personne ne s’y attend. Enfin, Malacosm pourra quant à lui se téléporter pour rejoindre rapidement les survivants.

Bien entendu, les rôles ne sont jamais inversés et les prisonniers n’ont qu’une seule solution pour gagner, fuir jusqu’à la sortie de ce labyrinthe. Toutefois, plusieurs éléments sont là afin d’aider à leur survie, notamment des équipements et des cachettes permettant aux joueurs de se soustraire à leurs prédateurs, mais aussi des pièges à éviter.

Pour les intéressés le jeu est déjà disponible sur la plateforme Steam pour la modique somme de 12.50€. De plus, si vous vous laissez tenter avant le 4 février prochain vous obtiendrez un écusson et des skins exclusifs tout droit tirés du premier opus.