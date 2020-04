Monstrum – L’horreur procédurale prend date sur consoles

Monstrum sortira bien, malgré le Covid-19, mais oubliez la version physique pour le moment.

Covid-19 oblige, le jeu d’horreur Monstrum ne se verra finalement pas offrir une version physique comme cela était prévu pour sa sortie sur consoles. Mais le studio Team Junkfish tient à rassurer les joueurs qui attendent la sortie de son expérience horrifique en assurant qu’une sortie digitale serait bien assurée. Déjà disponible depuis 2015 sur PC et Mac, le jeu aura mis du temps pour arriver sur les supports consoles et sortira donc le 22 mai prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Si on vous en parle, c’est que le jeu jouit d’une petite notoriété, particulièrement sur Steam, et qu’un deuxième opus devrait voir le jour cette année. Sa particularité première étant qu’il propose une gestion procédurale de ses niveaux, ainsi, bien que le lieu dans lequel on se trouve ne change pas du début à la fin du jeu, chaque partie est rendue unique du fait que l’agencement de l’endroit change à chaque fois. Un concept plutôt ambitieux pour un titre d’horreur de type Outlast, nous demandant de fuir un monstre assoiffé de sang humain.

On évolue alors dans un grand bateau cargo labyrinthique parsemé de pièges qu’il nous faut éviter. Essayer de trouver la sortie devient alors très compliqué, d’autant qu’on a le monstre aux trousses, mais des objets qui nous permettent de détourner son attention sont tout de même présents et on peut aussi se cacher pour éviter de le croiser de trop près. Autant le dire, Monstrum n’est pas simple et demande une concentration de tous les instants. Néanmoins, on ne peut que vous conseiller de l’essayer si ce genre d’expériences vous ravit et si vous les graphismes un brin daté ne vous dérangent pas.

Enfin, dernière petite information, sachez que le jeu ne propose aucun check-point, la mort est synonyme de retour au tout début ! Terrible non ?