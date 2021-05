Pathway – La Switch s’approprie un joyau de stratégie indépendante

S’il nous prenait l’envie de faire dans le sensationnalisme, nous pourrions tirer des conclusions hâtives et dire que la Switch, c’est un peu l’Eldorado du jeu indépendant. Seulement, d’une certaine manière, ce n’est pas faux… En effet, la console les attire tous comme un aimant si bien que, si on veut exagérer, on pourrait presque prétendre que le choix est aussi large que sur Steam (très exagérément bien sûr). Ceci dit, vous savez ce que ça attire les lieux mythiques pleins à craquer de trésors ? Les chasseurs de trésor naturellement. C’est donc tout logiquement qu’après 1001 Spikes et La-Mulana, c’est au tour de Pathway de débarquer sur la console de Nintendo.

C’est ce que nous annoncent aujourd’hui Chucklefish et Robotality (respectivement éditeur et studio derrière le jeu) dans un communiqué officiel. Le jeu de stratégie au tour par tour jusqu’alors exclusif au PC devrait débarquer sur Nintendo Switch le 27 mai pour une quinzaine d’euros. Pour fêter la fin de l’exclusivité et l’arrivée du titre sur consoles, les deux compagnies offrent aux joueurs décidés à précommander le jeu sur l’eShop une belle ristourne de 20% qui prendra fin à la sortie du jeu.

Des fois que vous n’ayez jamais entendu parler de Pathway, il s’agit pour rappel d’un jeu de stratégie au tour par tour qui prend place en 1936. Vous y suivez des aventuriers venus de tous horizons en Afrique, alors qu’ils fouillent divers lieux mystérieux à la recherche d’artefacts et de trésors.

Le problème, c’est que non seulement les lieux que vous visitez vous sont hostiles (malédictions et autres joyeusetés), non seulement vous vous tirez la bourre avec les nazis qui convoitent les mêmes choses que vous, mais votre voyage vous forcera à faire des choix parfois difficiles…

Voilà, encore une perle indépendante qui vient grossir les rangs des jeux de stratégie de la console nomade ce mois-ci (c’est le troisième puisqu’il fait suite à The Colonists et au jeu francais Rise Eterna). Pathway arrive donc sur Nintendo Switch le 27 mai 2021 et pourra être acheté pour une quinzaine d’euros. On vous laisse avec le trailer qui vous permettra d’illustrer l’article. Le jeu est, pour le moment, toujours exclusif au PC.