Danganronpa Decadence – La collection complète sur Switch datée

Elles n’étaient pas nombreuses les conférences à briller lors de cette édition de l’E3. En effet, le millesime 2021 a pas mal décu et a contribué à ternir l’image d’un événement qui chaque année tombe un peu plus dans la décrépitude. Et pourtant, beaucoup de joueurs ont trouvé que Microsoft ou Nintendo (rayez votre mention inutile) a sauvé la fête. Et si vous avez choisi de garder Nintendo, c’est soit que vous êtes fan de la marque au plombier, soit que vous êtes amateur de visual novel.

Attention, ce n’est pas du tout un jugement, bien au contraire ! Difficile de considérer que la messe du jeu video ait delivré aux groupies du story-telling et aux abonnés de la catégorie “story rich” sur Steam ce qu’ils désiraient hormi Nintendo qui a enchainé (par le biais de plusieurs présentations) The Great Ace Attorney Chronicles, Life is Strange Remaster et True Colors (disponibles sur d’autres supports), Doki Doki Literature Club Plus! (aussi dispo sur d’autres machines) et celui qui nous intéresse aujourd’hui : Danganronpa Decadence.

Ne tournons pas plus autour du pot ! Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour annoncer une bonne nouvelle aux fans qui attendaient l’arrivée de la collection avec impatience. Les versions “anniversary” de Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa: Goodbye Despair et Danganronpa V3: Killing Harmony debarqueront toutes sur Nintendo Switch le 3 décembre. Ces trois titres seront également accompagnés ce même jour d’un titre inédit dans la série Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, un jeu de plateau où seront réunis tous les personnages majeurs de cette série.

Si les jeux seront tous disponibles séparement sur le Nintendo eShop, les amateurs de boîtes et ceux qui aiment ouvrir des trucs pour célébrer les anniversaires (oui, la série fête ses dix ans) seront ravis d’apprendre que Numskull proposera des éditions physiques de cette collection. Au nombre de deux, chacune comprendra l’intégralite des titres de la collection pour 60 euros. Pour la somme de 100 euros, vous trouverez les jeux, mais aussi un steelbook, un OST, un poster en tissu et d’autres menues bricoles.

Une collector de choix donc pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir cette série où des lycéens se tuent les uns les autres parce qu’un ours chelou leur demande de le faire. Danganronpa Decadence débarque donc sur Nintendo Switch le 3 décembre 2021. Ça devrait sentir le chocolat chaud, la cannelle et le sang frais sous les sapins.