[E3 2021] Life is Strange: True Colors – Ou l’art de visualiser les émotions

L’empathie. Si on en prend la définition littérale, il s’agit de la faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent. Life is Stange: True Colors traite justement de ce sujet, et mieux encore, il rend le concept visible grâce à son personnage principal, Alex. Le troisième opus de la saga est annoncé pour le 10 septembre, et beaucoup de joueuses et de joueurs l’attendent avec impatience. Nous avons eu le plaisir d’en apprendre un peu plus sur le titre lors de la conférence de Square Enix à l’E3 2021.

Le pouvoir psychique d’Alex fait assurément partie intégrante de l’histoire. Jusqu’à présent, elle considérait cette faculté comme étant une malédiction. Et c’est compréhensible : elle ressent absolument toutes les émotions des gens, leur joie certes, mais aussi leur peur, leur colère, leur tristesse, etc. La gestion des émotions d’autrui n’est pas aisée, d’autant qu’elles se mélangent aux siennes et faire le tri devient compliqué.

Cependant, Alex n’a d’autre choix que de faire avec. Et c’est avec le décès de son frère qu’elle va apprendre à l’apprivoiser. Car la seule façon de comprendre ce qu’il s’est passé est de capter les émotions des habitants de Heaven Spring. Ainsi, lorsqu’Alex s’approche des gens, une aura de couleur apparait autour d’eux, lui donnant la possibilité d’interagir avec celle-ci. Ces interactions génèreront des dialogues et des choix à faire, qui de fait, impacteront l’histoire.

De plus, certains personnages auront une aura plus intense que d’autres, supposant que leurs émotions les submergent complètement. Alex aura alors la possibilité de tendre une main dans leur direction pour se connecter activement à eux. Cette action génère une sorte de “nova” qui a pour effet de transformer le monde autour d’Alex ; elle se retrouve ainsi plongée dans le psyché de la personne, ayant accès à des souvenirs et des fragments de pensées, ce qui lui permettra d’obtenir des informations mais aussi d’aider ces gens en proie à des émotions qui semblent bien trop violentes et donc dangereuses.

Nous ne sommes pas tous égaux face à l’empathie ; on peut éventuellement apprendre à la développer, mais certains en sont peu dotés, et d’autres en débordent. La plupart du temps, cette faculté est difficile à contrôler, on se sent très vite submergé et il est primordial d’apprendre à accueillir correctement nos émotions et à prendre de la distance avec celles qui ne nous appartiennent pas.

Life is Strange: True Colors (comme ses prédécesseurs) aborde un sujet intéressant qui est mis en évidence d’une très belle manière grâce à la superbe direction artistique des studios Deck Nine. Et si le jeu se révèle être à la hauteur du deuxième opus, nul doute qu’au delà de la DA, il aura un impact considérable sur les fans de la licence.