Doki Doki Literature Club Plus – Le visual novel traumatique se met à jour

Doki Doki Literature Club Plus vient enfin refaire parler de lui suite à son annonce durant l’E3 2021. Découvert à sa sortie en 2017, ce visual novel indépendant a réussi à marquer les joueurs avec son scénario pour le moins surprenant. Soucieux de s’ouvrir à un plus grand nombre, le développeur a décidé de sortir une version améliorée de leur jeu, prévu sur plus de supports. Et histoire de ne pas nous laisser dans le flou, une vidéo de quatre minutes vient de sortir pour nous montrer les nouveautés.

Avant toute chose, il est important de préciser que même si la vidéo ne présente pas des moments importants du jeu, celle-ci comporte toutefois quelques spoils. Nous vous conseillons donc de la regarder que si vous êtes prêt à vous faire dévoiler certaine partie du jeu. Doki Doki Literature Club Plus va proposer une histoire plus complète aux joueurs, en particulier grâce à l’ajout de 6 nouvelles histoires secondaires qui permettront d’approfondir la relation entre les personnages et d’expliquer comment ces derniers sont devenus proches.

Tous les joueurs de visual novel vous le diront, ce qui est important dans ce style de jeu en plus d’un bon scénario, c’est une bonne bande-son. Le jeu va donc se doter de 13 nouveaux morceaux de musique, tous composer par Nikki Kaelar, et qui vont nous accompagner durant toute notre histoire afin de rythmer les moments clé. Enfin, le jeu proposera aussi une galerie contenant plus de 100 images à débloquer pour les joueurs les plus motivés.

Doki Doki Literature Club Plus est prévu pour le 30 juin prochain sur PC, PlayStation 4/5, Xbox One et Serie X, ainsi que sur Nintendo Switch. Une édition physique premium est d’ailleurs proposée pour l’occasion avec, à l’intérieur, une carte de membre du club de littérature, une planche de stickers, un poème de Monika et de quoi télécharger la musique du jeu.