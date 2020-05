Danganronpa: Trigger Happy Havoc – L’ours maléfique débarque sur mobiles

Danganronpa: Trigger Happy Havoc fête les dix ans de la licence avec une sortie sur mobiles.

Dix ans après la sortie du premier opus au Japon, la série Danganronpa n’a pas fini de faire parler d’elle. Tout d’abord parue sur PSP puis sur diverses plateformes telles que sur PC et PlayStation 4, la série a eu droit à plusieurs opus sortis sous forme de compilations au fil des années, comme avec Danganronpa 1•2 Reload. Et afin de fêter dignement cette dixième année d’existence, le visual novel a décidé de proposer Danganronpa: Trigger Happy Havoc sur mobiles.

Proposé dans une édition anniversaire, ce portage mobile va nous proposer de revivre cette aventure oppressante aux allures de cauchemar. Alors qu’ils vivaient une vie paisible, un groupe d’étudiants se retrouve bloqué dans leur lycée et doivent faire face à Monokuma, un ourson maléfique qui est bien décidé à se jouer d’eux. Face à cette situation critique, les étudiants n’ont qu’une seule solution pour s’en sortir, tuer un autre étudiant sans se faire prendre.

Saisissant et passionnant, ce jeu d’aventure en monde ouvert a su conquérir le cœur de nombreux joueurs à sa sortie. Les développeurs de Danganronpa: Trigger Happy Havoc sur mobiles précisent d’ailleurs qu’ils ont tout fait pour retranscrire ces sentiments sur cette plateforme particulière qu’est le mobile. Le jeu va donc se doter d’une toute nouvelle interface, mais aussi d’une galerie permettant de revoir nos scènes préférées. De plus, le système de déplacement sera légèrement modifié avec la présence de touches tactiles.

Le jeu ne sera malheureusement pas proposé avec une traduction française, ce qui va en refroidir plus d’un. Pour ceux qui sont toujours intéressés, sachez que le premier opus est d’ores et déjà disponible sur Google Play et App Store aux prix respectifs de 19,99€ et 17,99 €. Danganronpa 2: Goodbye Despair devrait quant à lui suivre dans les prochaines semaines.