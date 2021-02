World’s End Club – Le prochain jeu des créateurs de Danganronpa

Le Nintendo Direct du 17/02 fut sans aucun doute une déception pour la majorité des joueurs. Sur ce point, nous n’irons pas à contre-courant de l’avis général. Pourtant, si cette déception provient des annonces (ou plutôt du manque d’annonces) autour des licences phares de la compagnie, d’autres ont peut-être bien apporté satisfaction à certains groupes de fans. Là on pense en particulier aux afficionados des productions du duo Kotaro Uchikoshi et Kazutaka Kodaka, auteurs des séries de jeux Danganronpa et Zero Escape, qui ont pu redécouvrir leur dernier-né, World’s End Club.

Après une première sortie sur l’Apple Arcade en septembre 2020, le voici qui s’apprête à squatter le Nintendo eshop à partir du 28 mai 2021 dans une version “classique” en version dématérialisée, ou en boite dans une édition spéciale “The Deluxe Edition”.

“Le « Club des battants », un groupe réunissant des étudiants marginaux de tout le Japon, se retrouve subitement piégé dans un étrange parc d’attractions durant un voyage scolaire. Afin de lever le voile sur les mystères entourant leur situation et trouver une échappatoire, les étudiants devront participer à un jeu de survie qui mettra leur amitié à rude épreuve !”

À l’instar de leurs précédents titres, Kotaro Uchikoshi et Kazutaka Kodaka proposent une fois de plus un jeu dans le style Visual Novel, dans lequel les interactions et les liens entre les personnages sont à la fois au centre de l’histoire, et du gameplay. La variante cette fois-ci étant l’intégration de phases axées sur de la plateforme, alternant ainsi entre les deux genres. De plus, World’s End Club se veut plus accessible que les autres jeux du duo.

Une accessibilité qui devrait ressortir dans son gameplay, mais également via l’univers et le style visuel du jeu. Le charadesign est par exemple plus coloré et “mignon” que ceux de Zero Escape ou Danganronpa, traduisant une envie de faire un jeu plus grand public. Mais ce nouveau titre reste néanmoins dans la lignée de ses ainés en proposant avant tout une œuvre où la narration est au premier plan.

Une histoire captivante que les joueurs pourront suivre en français, l’intégralité du titre étant localisé dans la langue de Voltaire. Par contre, coté doublage, il faudra se contenter au choix des versions japonaise ou anglaise.

Enfin, attardons nous sur l’édition physique, portant le nom de “The Deluxe Edition”. Cette dernière comportant donc :

Le jeu World’s End Club sur Nintendo Switch™

Nintendo Switch™ L’extrait de la bande originale en format numérique « Anthem of friendship »

Le mini artbook « Go-Getters Club Yearbook »

Une jaquette réversible

Bien qu’étant clairement un jeu de niche, World’s End Club, avec son aspect plus accessible, pourrait bien servir de porte d’entrée vers le genre du Visual Novel pour de nombreux joueurs et joueuses.