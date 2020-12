Buddy Mission: BOND – Un nouveau trailer pour le jeu d’enquête nippon

Alors que l’actualité vidéo-ludique semble s’être figer en ce 25 décembre, les nouvelles en provenance du Japon continuent d’affluer sans relâche. Ainsi, le jeu d’enquête Buddy Mission: BOND, que l’on vous avez présenté il y a à peine deux mois, revient faire coucou avec un nouveau trailer dans sa hôte.

Pour rappel, Buddy Mission: BOND nous propose d’incarner l’équipe BOND, une équipe spéciale sous couverture composée d’un flic, d’un voleur, d’un ninja et d’un escroc. Chaque membre de l’équipe ayant un caractère bien trempé, ils devront néanmoins travailler de consort au cœur d’une quête sur l’île de Mikaruga, dans le but de stopper un syndicat du crime du nom de DISCARD.

Un synopsis que le trailer du jour nous présente à nouveau, en plus des différents protagonistes. L’occasion d’apprécier à nouveau ce qui est le point fort du titre, son affiliation avec le monde du manga. En effet, des personnalités du manga se sont réuni pour œuvrer sur Buddy Mission: BOND, avec en tête le dessinateur Yusuke Murata, chargé du character design. On vous laisse juger par vous même.

Un trailer relativement long, mais compréhensible, et ceux malgré la barrière de la langue. On y constate que l’influence du manga se retrouve au delà du charadesign, mais également dans la mise en scène. Lors des phases de dialogues, on a droit aux personnages dessinés, enfermés dans des cases de bande dessinés. Les cinématiques quand à elles sont de véritables séquences animées. Mais attention, le jeu n’est pas pour autant entièrement en 2D.

Car si les phases de dialogues, formant la première étape de chaque mission, sont en 2D à la manière de Phoenix Wright, la seconde étape des missions arbore des graphismes 3D. Elle consiste à explorer un lieu en particulier tout en résolvant une suite d’énigmes et puzzles pour progresser. Ne possédant à première vue aucun de combat, Buddy Mission: BOND semble vouloir offrir aux joueurs quelques moments d’actions en incluant des phases de QTE, histoire de dynamiser tout ça.

Au final, ce nouveau trailer a comme un arrière goût de frustration en nous présentant un titre prometteur, mais hélas pour l’instant limité au territoire japonais (avec une sortie le 29 janvier 2021 sur Switch). Les succès des mangas Eyeshield 21 et One Punch Man (dessinés par Yusuke Murata), de même que l’attrait pour les jeux d’enquête point and click dans l’hexagone, pourraient suffire pour exporter Buddy Mission: BOND jusque dans nos salons. Une autre porte d’entrée pourrait être l’adaptation de Buddy Mission: BOND en manga et série animée, qui s’exporterai plus facilement en France et donc permettrai au jeu d’arriver dans les années suivantes.