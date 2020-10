Buddy Mission: BOND – Un jeu d’enquête qui a du style

Habituellement, lorsque l’on évoque les liens entre les mangaka et le jeu vidéo, l’on se retrouve à citer Akira Toriyama et son travail à la direction artistique de la saga Dragon Quest. Une patte reconnaissable et reconnue, qui a sans aucun doute contribué à forger la légende de la quête du dragon. Allier mangaka talentueux et jeu vidéo semble donc être une formule qui marche. Pourtant, retrouver un mangaka célèbre à la direction artistique d’un jeu n’est pas chose courante. Et c’est bien pour cela que Buddy Mission: BOND s’est attiré toute notre attention.

Car si ce jeu d’enquête, développé par Koei Tecmo (la saga des Atelier, Disgaea, Dynasty Warriors) et attendu sur la Switch de Nintendo pour le 29 janvier 2021 (au Japon), ” a du style “, c’est parce que le character design est entre les mains expertes de Yusuke Murata. Et, non, parler d’expert n’est absolument pas exagéré. Il suffit d’avoir déjà jeté un coup d’œil aux mangas Eyeshield 21 ou One Punch Man pour s’en rendre compte.

Désirant profiter au maximum du talent de Murata, Buddy Mission: BOND empruntera grandement au manga pour sa mise en scène, entrainant les joueurs et joueuses dans une expérience proche d’un manga interactif.

Voire une série d’animation interactive. En effet, Yusuke Murata n’est pas le seul talent du monde du manga et de l’animation à œuvrer sur ce titre. Le casting vocal est composé de pointures du métier tels que Daisuke Namikawa (Hisoka dans HunterXHunter), Ryouhei Kimura (Kids on the Slop, Kuroko no Basket), Takashi Kondo (Rebirth, Naruto Shippuden) et Toshiyuki Morikawa (la voix officielle de Sephiroth).

Que du beau monde, qu’on vous dit. Mais du coup, Buddy Mission: BOND, qu’est ce que ça raconte ?

L’histoire prend place sur l’ile de Mikagura, une Métropolis faisant office de centre névralgique du show-business international. C’est également le royaume d’un syndicat du crime nommé “DISCARD”, élaborant dans l’ombre une conspiration aux conséquences planétaires.

Seul face à DISCARD, se dressent quatre personnes aux motivationx propres, formant une équipe d’investigation sous couverture. Elle est composée de l’officier de police Luke, de Aaron surnommé “The Phantom Thief Beast”, du ninja Mokuma et de l’escroc Chesley. Ensemble, ils forment la team “BOND”.

Coté référence et inspiration, pas la peine de chercher bien loin, tout est dans le titre du jeu. Bien évidemment le nom de l’équipe rappelle l’agent 007. Le jeu semble également puiser dans les films appelés communément des “buddy movies”, mettant en scène deux protagonistes aux personnalités très éloignées, voire opposées, obligés d’effectuer une mission (bien souvent une enquête) ensemble. Le plus célèbre représentant de ce genre cinématographique étant certainement L’Arme Fatale.

En ce qui concerne les mangas et plus particulièrement l’animation japonaise, une telle équipe d’experts, qu’ils soient du coté de la loi ou non, rappellera sans difficulté celle accompagnant Lupin the Third. Enfin, l’ile de Mikagura baignant constamment dans la lumière des grattes-ciel et dans le crime, renvoie au quartier de Shinjuku dans City Hunter.

En Bref, Buddy Mission: BOND embrasse totalement ces références marquées, qu’elles viennent du cinéma hollywoodien ou de l’animation japonaise.

En jeu, cela se traduira par un gameplay reposant sur l’exploration de Mikagura, la recherche d’indices et d’informations, mais aussi sur de nombreux dialogues à choix.

De plus, il faudra choisir habilement entre les quatre membres de l’équipe, tous dotés de capacité particulières, afin de former un duo avant d’entreprendre chaque mission. Le jeu semble également intégrer des phases d’infiltration. Hélas, le manque d’informations sur son gameplay ne nous permet pas encore de dresser un portrait complet de Buddy Mission: BOND.

L’on se contentera donc de rappeler que Buddy Mission: BOND est attendu pour le 29 janvier 2021 au Japon sur la Switch. En espérant voir ce jeu qui est une véritable collaboration avec le monde du manga et de l’animation dépasser les frontières nippones pour atterrir dans nos salons.