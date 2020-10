Critique Lupin III: The First – Retour flamboyant d’un voleur trop méconnu

Si l’on pense au personnage imaginé par Maurice Leblanc à l’énonciation du mot “Lupin”, on a trop tendance à oublier que ce dernier avait un petit-fils du même acabit fictif. Dans l’ombre d’Arsène Lupin et de ses aventures rocambolesques, Lupin III tente de suivre ses pas dans un style assez différent.

Nous sommes en 1967, un mangaka au drôle pseudonyme de Monkey Punch (Kazuhiko Kato de son vrai nom) publie une série de mangas originaux prenant comme toile de fond un certain gentleman cambrioleur, et plus exactement son petit-fils reprenant le flambeau. La recette est identique : voler des objets précieux avec classe, mais avec un ton plus léger.

Lupin III est l’illustration parfaite de la rencontre fructueuse entre culture française et japonaise. Suivront ainsi plus de cinquante ans d’œuvres en tous genres (mangas, séries, films) au succès inégal. Toujours est-il que Lupin III a traversé les âges et n’a pas fini de nous surprendre.

En France, nous connaissons le personnage sous le nom d’Edgar, le détective cambrioleur et si ce dernier connait une aussi grande longévité, c’est que derrière lui se cache un autre grand nom de l’animation japonaise. Hayao Miyzaki, à l’époque inconnu du grand public, a travaillé pendant de nombreuses années sur la série. Le maître a même réalisé un film, Le Château de Cagliostro (sorti en 1979 au Japon, en 2019 en France).

Comme vous pouvez le remarquer, Lupin III a une longue et passionnante histoire, mais si aujourd’hui, le bougre nous intéresse, c’est pour la sortie de son dernier film Lupin III: The First.

Prévu en France pour le 7 octobre 2020, Lupin III: The First est le premier film en CGI (animation 3D) de la saga. Le film réalisé par Takashi Yamazaki (à qui l’on doit notamment Dragon Quest: Your Story) nous conte l’histoire du journal de Bresson, un étrange manuel sujet à de nombreuses convoitises. Il est dit que ses écrits pourraient changer la face du monde. Attirés par les mystères, Lupin III et sa joyeuse bande de lurons vont tenter de percer les secrets du journal.

Bien sûr, ils ne seront pas les seuls dans cette quête, et une sombre organisation tentera également de mettre la main sur le carnet. S’en suivra alors une passionnante aventure parsemée d’héroïsme, d’humour et de drame. De par sa réalisation impeccable et rythmée à souhait, Lupin III: The First est une pure réussite et happera votre attention durant toute sa durée, un retour triomphant pour un héros trop méconnu en France.

Pas de temps de mort, le film alterne entre gags et action, le personnage de Lupin III est fidèle à lui-même, vaillant et farceur sans tomber dans l’excès. Alors oui, on tombera dans quelques clichés datés (Le Paris fantasmé, la jeune demoiselle en détresse, la dragouille et les allusions sexuelles à outrance…) mais quand on a plus de cinquante ans d’existence et qu’on vient du Japon, c’est quasiment inévitable.

Le scénario, quant à lui, se montre efficace sans créer la surprise pour autant. On est sur du manichéisme par excellence, mais où est le mal après tout ?

Mais là où Lupin III: The First excelle, c’est dans son ambiance portée par une bande-son jazzy ô combien délectable conçue par Yuji Ohno (artiste à suivre de près) et ses personnages hauts en couleur. Nous avons visionné le film en VF, version de très bonne facture, un travail particulier a été apporté au personnage de Lupin III, moins sur les autres.

Lupin III: The First signe donc un retour réussi et (re)met en lumière un héros sous-estimé, l’occasion rêvée de faire sa connaissance, et de remonter le temps à travers ses autres films, séries, et mangas après son visionnage. C’est ce que nous allons faire dans tous les cas.

Avec les circonstances désastreuses actuelles, on ne peut que vous recommander de vous déplacer pour aller voir Lupin III: The First. Soutenez les créateurs, les producteurs, les distributeurs, allez voir le film en salle, c’est crucial pour la suite.