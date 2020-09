Shenmue s’anime sur Crunchyrolls

Il est devenu assez récurrent depuis le début de cette année 2020 de découvrir tous les deux mois environ que Netflix entreprend d’adapter telle ou telle oeuvre vidéoludique en série (animée ou non). Pourtant, Netflix ne sont pas les seuls à s’être engouffrés dans cette brèche. En effet, la plateforme de streaming Crunchyroll vient d’annoncer aujourd’hui travailler en partenariat avec Adult Swim pour mettre en chantier une version animée de l’emblématique série de jeux d’action/aventure, Shenmue.

Sorti en 1999 sur la Dreamcast de SEGA, Shenmue avait marqué le public et la presse en proposant une expérience qui impliquait bien plus le joueur au cœur de l’histoire racontée. Avec son enquête complexe et ses séquences de QTE novatrices pour l’époque, Shenmue fut un des premiers jeux vidéo à faire un rapprochement aussi marqué avec le cinéma.

La licence possède donc depuis ses débuts tous les éléments pour être transposée en film ou en série. 20 ans et deux jeux plus tard, voilà chose faite, Shenmue est finalement porté sur le petit écran. D’une certaine façon, l’on peut dire que la boucle est bouclée.

Shenmue: The Animation devrait être une série en 13 épisodes reprenant la trame principale des trois jeux. À savoir, la quête de Ryo Hazuki (protagoniste des jeux) pour retrouver le meurtrier de son père. À l’animation, on retrouve le studio japonais Telecom Animation Film ayant œuvré sur la cinquième partie des aventures rocambolesque de Lupin III (ou Edgar de la Cambriole), le gentleman cambrioleur, mais également sur l’adaptation en anime du manhwa à succès Tower of God.

La réalisation est laissée à la bonne garde de Sakurai Shikari qui s’est illustré en réalisant des épisodes de la saison 2 de One Punch Man et des épisodes du Shonen culinaire Food Wars.

Enfin, que les fans de la franchise se rassurent concernant le respect de l’oeuvre original, Yusuki Suzuki, créateur de Shenmue, occupera le poste de producteur exécutif.

Il existe à l’heure actuelle peu d’informations sur le projet. Néanmoins, l’on devrait en apprendre plus lors du Crunchyroll Expo.

Voici une adaptation que bon nombre de joueuses et joueurs suivront avec attention. Son scénario, ses personnages et son ambiance sont tant d’éléments pour alimenter une bonne série d’enquête, d’action et d’aventure. Et puis, peut-être cette série nous donnera-t-elle enfin une conclusion à Shenmue. Sait-on jamais…