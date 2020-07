Professeur Layton et le Destin Perdu – L’énigme est dans la poche

La troisième aventure du Professeur Layton trouve elle aussi son chemin vers les mobiles.

Malgré la situation du Covid-19, beaucoup vont partir en vacances au cours des deux mois à venir, laissant derrière eux tours de PC et consoles adorées. Et comme le temps peut se faire long durant un trajet ou sur une serviette de plage, mieux vaut avoir sous la main de quoi rassasier sa faim vidéo-ludique. Ça tombe bien, le studio Level-5 doit penser la même chose, car les voici qui s’apprêtent à ressortir sur mobiles la troisième itération des enquêtes du Professeur Layton, appelée Professeur Layton et le Destin Perdu.

Un portage à destination des appareils tournant sous IOS 8.0 (ou supérieur) et Android OS 4.4 (ou supérieur). L’occasion de retrouver le professeur à l’esprit aussi aiguisé que son haut-de-forme est… haut. Toujours accompagné de son assistant Luke, l’archéologue/détective restera à domicile puisqu’il enquêtera dans sa bonne vieille ville de Londres. Seulement, 10 ans dans le futur !

Succès critique lors de sa sortie originelle sur Nintendo DS en 2010, Professeur Layton et le Destin Perdu est également le titre que les fans de la série affectionnent le plus. Sûrement à cause de l’histoire de voyage dans le temps qu’il relate, en plus de s’intéresser de plus près aux personnages de Layton et de son jeune assistant, Luke. Le portage de la DS aux mobiles est une excellente idée, déjà vérifiée avec les portages des deux premiers opus, “L’étrange Village” et “La Boîte de Pandore“.

Outre de coller aux vacances d’été, la sortie du jeu aura lieu 10 ans après sa première sortie sur DS. Et Level-5 compte bien marquer le coup. Ainsi débute dès aujourd’hui un concours international d’art qui prendra fin le 31 juillet. Pour participer, il faut suivre un des deux comptes Twitter de la licence: L5_layton, ou Laytonseries. Puis il faut tweeter avec le hashtag “#Layton3illustration” un artwork d’un personnage ou d’une scène du jeu Professeur Layton et le Destin Perdu. Le vainqueur remportera un diorama à l’échelle 1:25 du bureau du professeur ainsi qu’une carte officielle du professeur Layton, en or pur, cette dernière étant également remise aux cinq finalistes. Pour plus de détails sur les modalités du concours, il suffit de cliquer ici.

De quoi s’occuper pour les fans de la série Professeur Layton ou tous ceux qui voudraient découvrir une belle histoire tout en se creusant les méninges.

Pofesseur Layton et le Destin Perdu sort le 13 juillet prochain sur IOS et Android.