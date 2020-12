Disco Elysium: The Final Cut – Disco Inferno

Récompensé aux avant-derniers Game Awards (édition 2019, donc) où il avait reçu les récompenses du meilleur RPG, du meilleur jeu indé et du meilleur premier jeu de l’année, le grandiose Disco Elysium fut présent cette année encore aux Game Awards pour nous annoncer son retour.

Le jeu du collectif d’artistes estonien ZA/UM ressort en effet en édition augmentée sous le titre Disco Elysium: The Final Cut. Mais ce n’est pas la seule nouvelle, puisqu’à l’occasion de cette nouvelle édition, le jeu arrive aussi sur consoles.

Presque toutes les machines sont concernées ; on parle ainsi des PC, bien sûr, mais aussi des PlayStation 4 et 5, des Xbox Series X|S, de Stadia, mais aussi de la Switch, et même de l’App Store. Seules les Xbox One ne profiteront étrangement pas de l’arrivée du jeu.

Parmi les nouveautés apportées par ce Final Cut, ZA/UM mentionne que l’intégralité des dialogues est désormais doublée. C’était déjà le cas dans notre souvenir, mais la mémoire peut embellir certaines expériences… De nouvelles quêtes font aussi leur apparition, ainsi que de nouvelles options de personnalisation, les sacro-saints 4k et 60fps seront aussi disponibles sur les machines compatibles. Enfin, et c’est sûrement ce qui nous intéresse le plus, Disco Elysium profitera “d’une plus large variété d’options de langues”, soit l’arrivée – enfin – de la traduction française.

Car si le jeu a tout du plus grand RPG du monde des jeux vidéo (n’en déplaise à Cyberpunk 2077), il reste assez inaccessible à qui ne maîtriserait pas un minimum la langue de Keith Richards. D’autant qu’on l’avait noté dans notre test, c’est un jeu particulièrement littéraire, que certains n’hésiteront pas à taxer de bavard…

Pour célébrer cette sortie en grande pompe, Iam8bit propose une version collector ultra-luxueuse incluant, en plus du jeu, un boîtier à jaquette réversible, une statuette représentant le b*rdel mental qu’est la psyché du personnage principal, et un artbook de pas loin de 200 pages. Rien que pour ce dernier, on pourrait se laisser tenter, mais il faut débourser tout de même 249,90$ (environ 205€) pour se l’offrir…

Disco Elysium: The Final Cut sera disponible gratuitement sous forme de mise à jour pour les joueurs possédant déjà le jeu sur PC, ou à l’achat via Steam, GOG, l’Epic Games Store, Stadia, mais aussi sur l’App Store et sur les PlayStation 4 et 5 dès mars 2021. Le jeu arrivera ensuite sur Switch et Xbox Series X|S durant l’été. La version collector est déjà en précommande pour une livraison prévue courant 2021.