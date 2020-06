Disco Elysium devient une série télé !

Loin d’avoir fini sa carrière, mais déjà auréolé de l’adjectif “culte” que ne reçoivent que les meilleurs des meilleurs (ou parfois les pires des pires, d’ailleurs !), Disco Elysium franchit encore une étape dans l’expansion de son univers puisqu’ainsi que le révèle Variety, un accord vient d’être conclu pour en tirer une série télé.

Jeu indé sorti en septembre 2019, personne ne l’avait vu venir. Il faut dire qu’il arrivait un peu de nulle part : ZA/UM, le studio qui l’a signé, est plus un collectif d’artistes qu’un studio de développement de jeux vidéo. Disco Elysium est d’ailleurs leur première production vidéoludique.

Tiré d’un roman de Robert Kurvitz, par ailleurs fondateur des studios ZA/UM, Disco Elysium raconte l’enquête dans laquelle se retrouve empêtré un flic alcoolique, amnésique, et un peu sale con sur les bords. Racisme, luttes ouvrières, et rêves déçus d’une révolution manquée sont parmi les thèmes abordés par le jeu, qui se situe dans une ville et une époque imaginaire au look 70’s.

À la fois extrêmement classique (c’est un point’n click assez traditionnel dans son gameplay) et incroyablement moderne, par son ton et son écriture, Disco Elysium met en branle un univers peut-être trop grand pour le jeu. L’annonce de cette série télé est ainsi une excellente nouvelle pour les fans du jeu qui souhaitaient en voir plus.

C’est la société dj2 Entertainment qui s’est associée à ZA/UM pour développer la série. On connait notamment la société pour son travail sur l’adaptation pour le cinéma de Sonic, devenu, l’air de rien, le plus gros succès en salle d’une adaptation de jeu vidéo. Le film ne partait pourtant pas gagnant…

« Nous sommes très reconnaissant pour l’accueil qu’a reçu Disco Elysium, et très heureux de faire équipe avec dj2 Entertainment pour faire grandir la franchise et l’emmener vers d’autres médias et d’autres publics » – Helen Hindpere, autrice principale chez ZA/UM.

Aucun auteur n’est encore attaché au projet, mais dj2 Entertainment rencontre en ce moment même des candidats et espère avoir un pitch à présenter un peu plus tard dans l’année. Quant au jeu Disco Elysium, déjà disponible en anglais sur PC, il devrait arriver sur consoles augmenté d’une traduction également un peu plus tard cette année.