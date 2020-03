Le génial Tales From the Loop adapté en série télé

Si, personne de goût que vous êtes, vous nous lisez régulièrement, vous êtes peut-être familier du travail de Simon Stalenhag. Nous avions chroniqué le dernier livre de ce dernier, The Electric State, il y a un an de cela. Et si vous nous lisez régulièrement, vous aviez alors compris à quel point nous étions tombés amoureux du travail de l’auteur. C’est donc pour nous une très grande nouvelle qui vient de tomber, puisque Tales From the Loop, l’ouvrage précédent The Electric State, a été adapté en série télé et s’apprête à débarquer sur nos petits écrans !

Tales From The Loop raconte l’histoire d’un petit village à côté duquel a été installé The Loop, une étrange machine dont la fonction est d’essayer de percer les secrets de l’univers. La présence même de cette technologie va transformer la vie des habitants en récit de science-fiction, provoquant des événements impossibles…

Avec Matt Reeves (Cloverfield, et en ce moment très occupé par Batman) à la production exécutive, Mark Romanek (Photo Obsession ) et Andrew Stanton ( Wall-E, le trop sous-estimé John Carter, et quelques épisodes de Stranger Things) à la réalisation, l’équipe semble solide et versée dans la S-F. C’est Nathaniel Halpern, qui a officié sur The Killing ou plus récemment sur Legion qui est au scénario, et au casting, on retrouvera Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town…), Paul Schneider (Parks and Recreation) ou Jonathan Pryce (Game of Thrones).

Très emballés par l’idée, nous avons toutefois quelques doutes reposant sur la nature même de l’œuvre de Simon Stalenhag. Le non-dit, la place laissée à l’imagination et à l’interprétation participent grandement à la maestria des albums. Autant d’aspects qu’on risque de perdre avec le passage à l’écran… Cependant, la bande annonce teintée d’onirisme nous rassure en partie.

Tales From the Loop sera une série anthologique (Un épisode, une histoire ; comme La Quatrième Dimension ou Black Mirror) en huit épisodes, diffusée sur Amazon Prime dès le 3 avril. La série sera présentée en avant-première et sur grand écran au festival Séries Mania de Lille.