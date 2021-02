Famicom Detective Club – 2 enquêtes remises au goût du jour

S’il est très rare aujourd’hui qu’un constructeur/éditeur majeur fasse l’impasse d’une région quand ils sortent un de leurs softs, il y a de cela 30 ou 40 ans, c’était la “norme”. Ainsi, les fans de Big N qui ont passé de nombreuses heures à fureter dans la liste de trophées et de stickers des différents Smash Bros. ont pu découvrir des titres inconnus, des jeux qui ne sont jamais sortis du Japon et dont la destinée fut de dormir à la cave dans les locaux de Nintendo.

Seulement, puisque parfois le recyclage a du bon (ça a notamment payé pour Kid Icarus, hein ?), prochainement, c’est au tour de Famicom Detective Club de se prêter à l’exercice.

Les fans de Nintendo, de trésors du passé et de visual novel seront aux anges, Nintendo a en effet décidé d’offrir une nouvelle chance à sa série de jeux apparues pour la première fois sur NES après un gros lifting visuel et sonore bien sûr. Et si vous le saviez déjà, possible puisque Big N annonçait déjà en 2019 son partenariat avec Mages pour le développement et le rafraichissement de son jeu, jusqu’ici, il n’avait jamais encore été question d’une sortie hors du Japon, point sur lequel l’éditeur est revenu hier dans son Direct.

Oui, hier soir, la firme de Kyoto a annoncé aux mordus des plombiers que sa série fera son apparition pour la première fois hors de l’archipel nippon et sortira même prochainement puisque la date est fixée au 14 mai. À cette date, ce ne sera pas un, mais deux jeux qui apparaitront sur l’eShop. Le premier, intitulé The Missing Heir, vous met dans la peau d’un amnésique qui, comble de la poisse, se trouve contraint à résoudre un meurtre dans un village hanté. The Girl Who Stands Behind, lui, vous imposera d’enquêter sur la mort étrange au ton surnaturel d’un élève de lycée, un cadre idyllique donc pour les amateurs d’écolières… et de meurtres…

Si le mystère sera bien au rendez-vous dans Famicom Detective Club, bien d’autres mystères sont encore à résoudre… Par exemple, si les joueurs étatsuniens et nippons peuvent acquérir les 2 titres séparément, pourquoi nous, en Europe, n’aurons droit qu’à un lot (au prix de 60€ tout de même) ? Et, pourquoi Nintendo s’est-il contenté de proposer que les voix japonaises et le textes en anglais (pas de français donc) ? Bien des mystères que vous ne pourrez pas élucider manette en main (et probablement liés à des raisons pécunières mais *chuuut*).

Bref, sortez l’imper’, la casquette et la pipe à bulle, Famicom Detective Club sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 14 mai. Les fans de version packagée devront se faire une raison et patienter, à l’heure actuelle, rien n’indique qu’une boîte soit un jour de la partie.