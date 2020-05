Sherlock Holmes Chapter One – La nouvelle enquête du célèbre détective

Décidément, le studio Frogwares n’est pas près de lâcher le personnage de Sherlock Holmes. Après deux épisodes plutôt réussis, le développeur annonce une troisième aventure aux allures de préquel. Dans Sherlock Holmes Chapter One, notre détective de légende n’aura que 21 ans et devra faire face à une enquête de taille : comprendre la mort de sa défunte mère.

Inexpérimenté, Sherlock devra faire ses preuves. On quitte Londres, et l’affaire l’emmènera sur une mystérieuse île de la Méditerranée. En ces lieux reculés, les habitants peu accueillants auront leur propre notion de justice. Ces derniers s’accrochent fermement à leurs traditions, rendant l’investigation difficile. Il faudra donc user de ses talents d’observation et de déduction pour obtenir la vérité. Mais celle-ci aura un prix.

Cette annonce s’accompagne d’un premier trailer pour le moins intriguant. Avant son compagnon de toujours John Watson, il y avait Jon, un ami imaginaire aux nombreux secrets.

Le jeu devrait reprendre les mécaniques de gameplay des précédents opus. À savoir, un jeu à la troisième personne comprenant de l’exploration, des énigmes et de l’action. On espère que les principaux défauts des épisodes antérieurs (manque d’action et de diversité, redondance) seront corrigés pour une expérience toujours plus immersive aux côtés du mythique détective.

Sherlock Holmes Chapter One devrait sortir sur les consoles actuelles (PS4 et Xbox One), sur la prochaine génération (PS5 et Xbox Series X) et PC (via Steam). Pas de date précise à communiquer, nous nous contenterons d’un vague 2021. Information curieuse, Big Ben Interactive, éditeur du dernier épisode en date, semble pour le moment absent de la partie. Comme son nom laisse présager, on peut d’ores et déjà s’attendre à une suite, un projet ambitieux pour le studio ukrainien.

En attendant de plus amples informations, avec pourquoi pas un premier trailer de gameplay, on ne peut que vous conseiller de jouer à Sherlock Holmes: Crime & Punishments, imparfait mais bien réussi dans l’ensemble. Êtes-vous prêt pour une nouvelle enquête ?