Sherlock Holmes gratuit sur l’Epic Games Store, Just Cause 4 la semaine prochaine

Décidément l’Epic Games Store ne fait pas les choses à moitié pour satisfaire les joueurs !

Toujours avec la volonté de promouvoir sa plateforme et d’attirer les joueurs, Epic Games continue d’offrir chaque semaine des jeux sur l’Epic Games Store. Et on a parfois, souvent même, droit à des titres de qualité même si ces derniers ne sont pas forcément des AAA. Cependant, on a tout de même pu récupérer la trilogie Batman Arkham, Soma, The Observer, ou encore Watch Dogs et Kingdom Come: Deliverance, qui sont tous sauf de petits jeux.

Cette semaine, ce sont encore une fois deux bons titres qui sont offerts. Le premier n’est autre que Close to the Sun, un titre dont le test est présent dans nos colonnes et qui nous a plutôt plu, malgré quelques défauts. L’autre est un certain Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, jeu développé par Frogwares qui s’est illustré l’année dernière sur The Sinking City. Voilà deux aventures que nous vous conseillons de faire, surtout gratuitement. Mais ce n’est pas tout, puisque mine de rien, la semaine prochaine s’annonce assez folle du côté des jeux offerts.

En effet, un certain Just Cause 4 sera offert, un titre assez récent, puisque sorti à la fin de l’année dernière. Alors certes, c’est très loin d’être le meilleur de la saga, mais il reste plutôt pas mal pour qui souhaite se défouler quelques heures et poser son cerveau sur le côté. Le titre d’Avalanche et de Square Enix est, à défaut de briller, un excellent sandbox décomplexé pour cette période de confinement et parlera notamment aux amateurs d’actionner sous testostérone des années 80/90.

Enfin, un dernier titre sera offert le mois prochain, il s’agit de Wheels of Aurelia. C’est un petit jeu indépendant narratif dans lequel on incarne Lella, une jeune femme qui longe la côte tyrrhénienne dans l’Italie des années 70. Elle rencontrera tout un panel de personnages hauts en couleur qui feront office de fil conducteur à l’histoire. Un jeu plutôt sympathique dans l’ensemble.