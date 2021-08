Valis: The Fantasm Soldier Collection – Encore une compilation anniversaire

Manifestement, elles sont nombreuses les séries à passer un cap cette année. On en a d’ailleurs couvert un paquet ensemble : on a parlé de Zelda et de Dragon Quest, deux séries qui soufflent 35 bougies (une série avec plus de panache que l’autre cependant). On a aussi mentionné que Pikachu fêtait ses 25 ans, sans oublier Sonic (35 ans), Donkey Kong (40 ans depuis juillet), Resident Evil et, plus récemment, Metroid, qui se célèbrera avec Metroid Dread. De nombreuses séries chères à nos cœurs et qui ne sont pourtant que la partie émergée de l’iceberg.

Oui puisque comme toujours, si les stars volent la vedette, l’ombre abrite bien plus de monde encore, et du monde qui mérite parfois de la visibilité. Dans l’obscurité, soufflant elle aussi 35 bougies cette année, on retrouve Valis: The Fantasm Soldier. Ça ne vous dit rien ? Pas bien surprenant. Il était assez rare les foyers dans lesquels trouver un PC Engine en France fin 80/début 90. Dommage d’ailleurs puisque si cette série d’action/platformer (à la base) ne transcendait pas les codes du genre, elle innovait en devenant pionnière dans l’art du storytelling vidéoludique avec des cinématiques en animation (quelques années alors avant Ninja Gaiden et sans être un film interactif comme Dragon’s Lair).

Et comment célébrer un tel événement ? Avec un gâteau ! En compilant, bien sûr ! C’est, en effet, la décision prise par Edia, la compagnie qui détient aujourd’hui les droit de la licence et qui prévoit pour le public japonais, et exclusivement sur Switch, la commercialisation d’un lot comprenant les 3 premiers jeux dans leurs versions PC Engine derrière le nom : Valis: The Fantasm Soldier Collection. Franchement, un trio de jeux, c’est chiche. D’autant que ces 3 volets sont apparus sur de nombreux supports (NES, MegaDrive, Super NES, …), chacune de ces versions proposant des expériences uniques et aussi puisque cette collection fait l’impasse sur le quatrième volet, dernier jeu canonique de la série (malgré le changement d’héroïne).

Ceci dit, c’est loin d’être le dernier problème de cette compilation. Nous avons une question : “Pourquoi ?”. Pourquoi se donner la peine de créer la compilation d’une série qui, si elle est assez connue au Japon, reste trop peu populaire ? Alors, naturellement, on sait très bien que la nostalgie vend, on sait aussi très bien ce qu’est le fan-service mais on parle quand même d’action-platformer jugés moyens (pour être sympa) et dont le succès repose sur un point qui ne surprend plus personne aujourd’hui : l’animation. D’autant qu’un seul jeu est reconnu comme bon dans cette série, le troisième, alors le badaud va se payer une compilation 40 boules pour regarder des cinématiques saccadées et apprécier qu’un jeu sur trois ? On en est là ?

Et puisqu’on est à distribuer des tacles aux éditeurs et aux compilations malhonnêtes, on va aussi passer un petit message à ININ Games et Taito au sujet de Space Invaders Invincible Collection. 60 boules ? 60 boules pour 10 fois le même jeu (et un bonus) ? On sait bien que Nintendo a prouvé possible la vente de vieux jeux à peine bricolés mais là ça devient grave. Alors, on peut dire que les compilations de jeux OSEF, c’est fini ou on va aussi avoir droit à Bubsy Ultimate Anniversary Collection en 2023 pour ses 30 ans ? Remarque, c’est peut-être tout simplement de notre faute.

Assez tergiverser ! Ça se trouve, vous aimez ça et l’envie vous prend de vous plonger dans un action-platformer qui transpire les années Cat’s Eyes et City Hunter avec une collégienne japonaise dont l’armure ne protège pas grand chose, à ce moment-là, vous serez probablement tenté de faire importer Valis: The Fantasm Soldier Collection quand il sortira sur Switch le 9 décembre 2021 au Japon. On regrette quand même aussi que Valis X, la version visual novel/hentai, ne soit pas de la partie parce qu’on aime bien ça, nous, les histoires de tentacules…