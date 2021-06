La série des Mana fête son anniversaire en grande pompe avec un live

Dans la famille des séries illustres qui fêtent leur anniversaire cette année (comprenez par là “gros anniversaire”, hein ? Genre avec un chiffre rond, quoi…), après Zelda et Dragon Quest et leurs 35 ans, Pokémon et son quart de siècle et tant d’autres qui pourraient remplir cette liste interminable, nous demandons la série des Mana. Eh oui, ça nous était complètement sorti de la tête; mais il y a 30 ans, Mystic Quest (ou Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden au Japon) marquait les premiers pas de cette série. Naturellement, Square Enix a profité de l’occasion pour animer un live exceptionnel et présenter le futur de la série.

Et si ces dernières années laissaient entendre un retour en force de la série (notamment parce que Square Enix a multiplié les jeux mobiles, les portages et autres compilations), l’éditeur semble confiant à l’idée de redonner un avenir à sa série et est enfin prêt à emboîter le pas. La preuve ? Ne cherchez pas plus loin que la présentation dont nous parlions, cette dernière ayant servi de support pour présenter un certain nombre de projets inédits (anime et jeux, entre autres), liste que nous allons commencer à détailler dès maintenant.

Naturellement, comme à chaque fois, il y a eu à boire et à manger lors de cette présentation, alors commençons avec les nouvelles les moins excitantes. Tout d’abord, puisque ça ne doit pas concerner grand monde, les joueurs qui n’ont ni PC, ni console (ou alors si, mais qu’une Xbox One (tacle gratuit)) et désireux de découvrir Trials of Mana pourront bientôt le faire… sur mobile et tablette. Effectivement, le remaster du troisième volet de la série va avoir droit à un portage sur ces supports, ce dernier arrivant très prochainement puisqu’il sera rendu disponible le 15 juillet. Pour l’acquérir, il faudra quand même lâcher environ 25€…

Ensuite, toujours dans la catégorie “OSEF”, on ajoutera l’arrivée d’un patch introduisant ses polices originales à Legend of Mana (qui vient tout juste de sortir) et un anime inspiré des aventures qu’offrent ce même jeu. Ce dernier est produit par Warner Bros. Japan et mis en images par les mains expertes de Graphinica (responsable entre autres de quelques OAV à succès comme Hellsing Ultimate et d’autres productions plus locales). Anecdote à sortir en soirée : si depuis quelques jours, on peut jouer à Legends of Mana sur Switch, PlayStation 4 et PC, c’est grâce à la passion du staff derrière le projet d’animation, ce dernier ayant convaincu Masaru Oyamada de lancer la résurrection du titre.

Enfin, les bonnes nouvelles ! Deux nouveaux projets canoniques pour la série sont en route. Le premier est un projet présenté et dont vous pouvez découvrir du gameplay plus bas sur cette page (entre les minutes 1:11 et 1:18). Il s’agit de Echoes of Mana. Derrière ce nom, un action-RPG mobile reprenant le système de combat propre à la série et vous offrant de monter des équipes avec des héros issus de tous les épisodes (ou presque). Ce soft ne devrait cependant pas arriver avant l’année prochaine, mais devrait être localisé en français (pour une fois, on n’est pas laissé pour compte).

La dernière nouvelle est plus excitante encore, mais reste très secrète. Comme pour celle consacrée à Dragon Quest (ayant eu lieu le mois dernier), Square Enix a profité de sa présentation d’aujourd’hui pour annoncer travailler sur un titre “Mana” inédit. Cependant, une fois encore, il est vraiment trop tôt pour en dévoiler ne serait-ce qu’une illustration, alors il faudra que nous nous donnions rendez-vous dès que les premières infos tomberont… Ceci dit, ravi d’apprendre que la série n’est pas destinée à enchaîner les compilations et les jeux mobiles pour toujours (ou pire, disparaître comme FF Tactics…).

Voilà, quelques bonnes nouvelles donc pour les amateurs de la série ou les aficionados d’action-RPG. Espérons maintenant que l’on en apprendra bientôt plus sur le volet à paraître. Ce dernier pourrait dessiner à lui seul l’avenir de la licence Mana. Maintenant, on aimerait terminer sur une question… On ne sait pas pour vous, mais vous ne trouvez pas ça étrange que Square n’ait pas profité de l’E3 pour faire monter la hype sur cette présentation ? On pense que même si les fans n’attendaient que des nouvelles de FF XVI et VII Remake, marquer une date sur le calendrier aurait peut-être tempéré ce déchaînement de haine…