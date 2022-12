iPhone – 5 jeux à essayer sur votre nouvel appareil Apple

Alors qu’hier on s’intéressait aux jeux disponibles sur Android, c’est aux aficionados de la marque à la pomme qu’on s’adresse aujourd’hui. En effet, si, profitant de Noël, vous êtes devenu l’heureux nouveau propriétaire d’un iPhone, ne bougez pas : on va voir tout de suite une petite sélection de jeux faits sur mesure pour votre nouvel appareil.

Fantasian

Jeu évènement s’il en est, Fantasian est un JRPG signé des studios Mistwalker en exclusivité pour Apple. Si le nom ne vous dit à priori rien, c’est simplement le studio créé par Hironobu Sakaguchi, légendaire créateur de la série Final Fantasy. Et pour enfoncer le clou, Sakaguchi a emmené avec lui sur Fantasian le musicien Nobuo Uematsu, qu’on ne vous fera pas l’affront de vous présenter.

Et au-delà de cet argument d’autorité, Fantasian a su faire parler de lui également pour sa proposition artistique. Si le jeu se révèle être un JRPG assez classique (ce qui est pour nous, est une qualité !), la façon dont il a été réalisé sort, elle, du lot : Sakaguchi et ses équipes ont en effet filmé en “vraies images” des dioramas, autrement dit des petites maquettes, qui servent de décors au jeu. Les personnages numériques sont ensuite implémentés dans ces “images pas de synthèse”.

Il en ressort un look tout à fait particulier, au service d’un jeu qui, de plus, n’a rien à envier aux classiques du genre (même si le scénario aurait pu être un poil plus original). Fantasian est le joyau des exclus iOS, et définitivement un jeu à essayer de suite si vous venez de mettre la main sur un iPhone !

All of You

Probablement le jeu sur iPhone qui possède le plus grand écart entre l’attente qu’il a pu générer (à peu près nulle) et les qualités qu’il révèle une fois qu’on y joue ! All of You est un puzzle-game incroyablement malin, qui fonctionne sur deux composantes extrêmement simples.

Chaque niveau du jeu se présente comme une petite B.D., de quelques vignettes, façon comic strip. Il s’agit de jouer sur l’ordre des vignettes pour conduire une poule à son poussin, en sachant que le temps ne s’écoule que dans une vignette à la fois. La poule, et les dangers, avanceront quoi qu’il arrive dans la vignette où le temps s’écoule, on jouera ainsi avec les positions des vignettes pour faire progresser la poule tout en la gardant à l’abris des différents dangers et autres pièges mortels…

Cette explication n’est peut-être pas très très claire pour quelqu’un qui n’aurait jamais joué au jeu. Mais faites-nous confiance quand on vous dit que c’est l’un des meilleurs, si ce n’est LE meilleur puzzle game disponible sur les appareils Apple. All of You est en plus très réussi graphiquement, possède une courbe de progression très bien pensée, et est jouable par tous publics.

SongPop Party

Le jeu préféré des gens qui n’aiment pas les jeux vidéo ! SongPop party, c’est un blind test permanent en ligne. Un morceau, quatre propositions, et le plus rapide remporte un max de points ! Ce qui fait la différence dans SongPop Party, c’est l’immense variétés des thèmes et des playlists accessibles : par genre musical, par année ou décennie, par artiste, les “one hit wonders”, les numéro 1, les chansons de Noël ou les tubes de l’été…

On peut y jouer en solo, visant le scoring, en ligne, dans des parties contre des adversaires aléatoires, ou entre amis, dans des parties privées.

Ce qui lui manque peut-être, c’est la possibilité d’y jouer à plusieurs sur la même tablette (malgré le fait que c’est ce que semble indiquer le logo du jeu…). Mais hormis ce détail, le jeu reste terriblement fun et très très addictif !

Air Twister

Retour aux affaires de la légende Yu Suzuki, créateur de bon nombre de jeux SEGA mythiques, d’Out Run à Shenmue en passant par les jeux Virtua (Fighter, Racing…) ou encore Space Harrier. Et justement, Air Twister est une sorte de Space Harrier remis au goût du jour.

Avec des contrôles tactiles particulièrement bien imaginés, un côté arcade assumé et une bande originale vraiment originale, Air Twister est en même temps un très bon jeu mobile et une belle modernisation d’un classique.

Mais plutôt que de s’étendre, on vous renvoie vers notre critique, publiée lors de la sortie du jeu :

Grindstone

Encore une perle ! Grindstone ressemble a priori à s’y méprendre à un match-3, ou l’un de ces puzzle games qui pullullent sur les stores mobiles. Pourtant, rien à voir ! C’est bien un puzzle game, mais de ceux qui savent se démarquer…

On y incarne un barbare qui doit se frayer un chemin entre les hordes de monstres qui lui barrent la route. Pour progresser, il faudra se créer un chemin (en le “dessinant” sur l’écran avec le doigt) d’une créature à l’autre avec la condition que tous les monstres aient la même couleur. Mais attention de ne pas finir sa route devant un monstre énervé, qui attaquerait et vous ferait perdre un de vos trois points de vie.

Et puis, au fur et à mesure du jeu, on récupèrera des plans pour fabriquer des armes qui offriront des capacités spéciales (éliminer un monstre à distance, téléporter le barbare…), on rencontrera des monstres plus puissants exigeant certaines conditions pour être battus…

Grindstone, c’est à la fois la simplicité immédiate d’un de ces classiques du jeu mobile, mais un peu de la profondeur de gameplay d’un jeu de stratégie… Et le tout enrobé d’une D.A. colorée et fun qui ne gâche rien…

Vous l’avez peut-être compris au fur et à mesure de votre lecture, notre sélection est issue du catalogue Apple Arcade, le service de jeux à la demande proposée aux possesseurs d’appareil iOS (iPhone, iPad, Apple TV, Mac…). Contre 5€ par mois, vous pouvez piocher à volonté parmi les centaines de jeux disponibles, dont certains développés en exclusivité pour le catalogue. Et si le principe de l’abonnement vous rebute, n’hésitez pas à aller jeter un œil à notre sélection de jeux pour Android, qui sont tous également disponibles sur iOS !