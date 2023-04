Star Wars Jedi: Survivor – Une version PC à la ramasse ?

Ce vendredi 28 avril, Star Wars Jedi: Survivor a enfin paru, venant ainsi mettre fin à la longue absence des fans impatients de mettre la main sur cette suite directe. Et, si l’on en croit l’ensemble de la presse, cet opus vaut vraiment le détour… à condition de posséder l’une des versions consoles (PS5 et Xbox Series en l’occurrence). La mouture PC, elle, doit au contraire se heurter à de sérieux problèmes d’optimisation, lesquels rendent l’expérience particulièrement désagréable.

EA et Respawn comptent beaucoup sur cette sortie. Rien de plus normal, c’est un Star Wars après tout. Les moyens pour attirer ont donc logiquement été mis à la disposition du jeu, comme en témoigne notamment la dernière vidéo mettant en scène Mark Hamill, à qui l’on doit l’interprétation du cultissime Luke Skywalker. Cependant, la mauvaise note n’a pas pu être évitée, et Star Wars Jedi: Survivor s’est, semble-t-il, raté là où il aurait dû performer.

On le sait, jouer sur PC offre de nombreux avantages sur un plan formel et en termes d’expérience. Seulement, pour pouvoir en profiter un maximum, il faut mettre les moyens financièrement parlant. Or, ici, avec le jeu en question, il en est autrement. Déjà, le titre est bien trop lourd (155 Go d’espace libre sont nécessaires). Ensuite, les journalistes et les joueurs se rejoignent : même avec du matériel censément recommandé, Survivor serait à la peine. Selon les informations relayées par Kotaku notamment, son framerate – très instable – chuterait par moments à 15/20 fps. Et, à côté de cela, il y aurait également quelques soucis dans les dialogues : certains manqueraient et d’autres, par exemple, se chevaucheraient bizarrement.

Mais les problèmes susmentionnés auraient principalement été remarqués avec la version de pré-lancement, destinée aux testeurs notamment. Depuis sa parution dans le commerce, une mise à jour aurait apporté quelques améliorations et changements. Toutefois, d’après un rapport de PC Gamer, c’est apparemment loin d’être satisfaisant. Oui, comparé à précédemment, c’est certainement plus fluide. Néanmoins, avec les présents 30/40 fps, ce n’est pas encore ce à quoi les joueurs voudraient avoir affaire. Ainsi, plutôt que de la joie, c’est derniers n’ont pas manqué de signifier leur amertume, que sur soit Steam, sur les réseaux sociaux ou ailleurs.

Inutile donc de dire qu’il serait grandement téméraire pour les joueurs d’essayer les nouvelles aventures de Cal Kestis sur Steam Deck. Certes, le jeu peut visiblement être lancé, seulement, la machine étant évidemment beaucoup moins performante qu’un « PC basique », il n’y a forcément aucune chance pour qu’il réussisse là où les autres machines ont échoué. Et puis, ce n’est absolument pas surprenant, puisque Electronic Arts, lui-même, mettait en garde contre « l’incompatibilité » avec la plateforme par le biais d’une FAQ.

La situation – rappelant quelque peu celle qu’avait connue le portage de FF7 Remake ou encore le tout récent The Last of Us Part 1 – est donc véritablement problématique. Les PCistes ayant subi ces contretemps peuvent clairement s’estimer lésés, d’autant qu’ils n’ont pas été épargnés par EA. Dans son message d’excuse, l’éditeur donne en effet l’impression de rejeter la faute sur « un certain nombre d’utilisateurs » qui, dans les grandes lignes, « n’utiliseraient pas le matériel adéquat ». Mais, du coup, comment expliquer tous les autres soucis qui existent (peut-être à moindre échelle) dans les versions consoles ? Un matériel insuffisant, là aussi ? Eh oui, EA et l’art de la communication…

Quoi qu’il en soit, des correctifs devraient être apportés dans les semaines à venir. Le jeu en sortira-t-il grandi ? Si oui, on pourra relancer l’éternel débat qui revient à chaque sortie tant attendue : est-ce encore une bonne chose de se procurer day one un titre qui nous fait de l’œil ?