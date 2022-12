Star Wars Jedi: Survivor – La bourde de Steam

Parmi les jeux les plus attendus de 2023, la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, intitulée Survivor, pourrait bien avoir été dévoilée plus tôt que prévu. Hier, la plateforme Steam a par erreur publié la page d’information du futur jeu d’Electronic Arts. Même si cette page a depuis été supprimée, il était déjà trop tard. Selon les informations diffusées, Star Wars Jedi: Survivor sortirait donc le 15 mars prochain. Plus que quatre mois d’attente pour mettre la main sur la suite des aventures du jeune Cal Kestis et sa quête de savoir sur le monde des jedis en voie de disparition après l’Ordre 66 lancé par l’Empereur Palpatine.

D’autres informations intéressantes sur le jeu sont apparues durant quelques minutes, avant que Steam ne se rende compte de sa bourde. Les bonus de précommandes ont notamment été dévoilés. Sortis des classiques skins pour sabre laser, des différentes tenues que pourra porter Cal ou son droïde, il est à noter que des skins pour blaster (pistolet laser) semblent proposés. Il s’agirait là d’une vraie nouveauté, car le premier opus n’était centré que sur le combat au sabre laser.

Le jeu débutera cinq ans après les aventures du premier épisode, et ne devrait pas proposer beaucoup d’autres surprises au niveau du gameplay. Il s’agira toujours d’un jeu à la troisième personne, et au vu du succès de Fallen Order, il ne devrait pas y avoir beaucoup de prises de risque du côté d’Electronic Arts. La marque n’est pas particulièrement réputée pour sa folie, et aurait bien raison de surfer sur les onze millions de jeux vendus du premier épisode pour proposer un jeu de qualité équivalente, sans risquer de perdre en route une partie du public.

La réponse du studio américain à l’erreur de Steam a été immédiate. Plutôt que de laisser les rumeurs enfler, EA a préféré prendre les devants. Quelques heures seulement après la fuite de la date de sortie, ils ont donc annoncé que le jeu Star Wars Jedi: Survivor bénéficierait d’une présentation lors de la cérémonie des Game Awards dans la nuit de jeudi à vendredi. Plus qu’un simple trailer, des vidéos de gameplay seront même proposées. Il semblerait bien que chez Steam, quelqu’un ait cliqué sur le mauvais bouton quelques heures en avance…