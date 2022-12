Game Awards 2022 – Une soirée à ne pas manquer ?

Dans quatre jours, durant la nuit du 8 au 9 décembre, aura lieu la cérémonie des Game Awards à Los Angeles. Comme son nom l’indique, la soirée aura pour but premier de décerner des prix aux jeux ayant le plus marqué l’année 2022 dans différents domaines. Cette année, trente et une catégories sont proposées, et les amateurs de jeux vidéo ont encore quelques jours pour choisir leur jeu de l’année, le meilleur scénario ou encore la meilleure bande originale, et ça se passe ici.

Mais les éditeurs ont prévu d’autres surprises pour cette soirée californienne. Sachant les yeux du monde du jeu vidéo rivés sur la cérémonie, beaucoup comptent profiter de la soirée pour préparer 2023, et pas seulement fêter 2022. Geoff Keighley, présentateur et producteur des Games Awards prévient que près de quarante annonces hors récompenses seront faîtes durant les Game Awards.

Parmi ces annonces, une bonne partie devrait concerner des totales nouveautés. Pour le reste, les spectateurs et téléspectateurs peuvent s’attendre à découvrir des officialisations de dates de sortie (Coucou Tekken 8 ?), des nouveaux trailers de jeux annoncés pour 2023, ou même des nouvelles vidéos de gameplay.

« Je suis très excité par ce qui va se passer. Si tout le monde est capable de garder quelques surprises, ce sera une nuit très fun. Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu un aussi bon feeling avant un événement » Geoff Leighley, producteur des Game Awards

Evidemment, Geoff Leighley prêche pour sa paroisse, et on l’imagine mal dire le contraire et nous annoncer que ce sera la soirée la plus ennuyeuse de l’histoire. Espérons tout de même que ses annonces laissent présager d’une superbe soirée.

Depuis quelques années, les cérémonies de remises de prix sont souvent décriées, et pas uniquement dans le domaine du jeu vidéo. Soirées trop longues, vainqueurs connus à l’avance, artistes absents des événements, ou enchaînement de prix sans grand intérêt sont autant d’arguments qui poussent les fans à préférer lire un article récapitulatif en cinq minutes le lendemain, plutôt que de rester éveiller pendant des heures.

Il est donc intéressant de voir que les producteurs, en intercalant des annonces importantes au milieu de la soirée, tentent de donner un second souffle à ce type de cérémonies, en proposant aux fans un contenu plus attirant. Avec des trailers, du gameplay et des dates de sorties, on se rapprocherait presque plus d’un salon du jeu vidéo que d’une cérémonie, avec la manette dans les mains en moins. Rendez-vous donc dans la nuit de jeudi à vendredi pour voir si la promesse de Geoff Leighley est tenue, et si les Game Awards peuvent devenir « the place to be » dans les années futures.