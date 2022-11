New Game Plus, le Podcast – Où l’on cause Gamekult, Game Awards, critique et caméra…

New Game Plus, Le Podcast : l’épisode nouveau est arrivé ! Sous le nom de code S02E03, l’émission accueille n1co_m, Mamou et Barth, qui évoquent entre autres la fin de Gamekult. La transformation du média sonne le glas du journalisme professionnel dédié au jeu vidéo sur internet. S’il reste quelques sites de passionnés (dont votre préféré), les pages web professionnelles entièrement dédiées au monde vidéoludique ont désormais plus à voir avec la communication qu’avec le journalisme…

Et justement, on filera la discussion en évoquant l’importance de la construction d’une critique vidéoludique. Le média comme son public vieillit et se complexifie : l’accompagnement de joueurs éclairés devient de plus en plus pertinent.

Et d’ailleurs, pour critiquer un jeu, faut-il absolument en voir la fin ? C’est la question que Barth se pose, et nous pose ! Mamou quant à lui revient sur le compagnon invisible mais essentiel que représente la caméra. Outil narratif qui se fait parfois presque personnage, certaines caméras bien utilisées sont autant de moteurs d’émotions dans les jeux…

New Game Plus, Le Podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes

On serait ravis de vous voir participer à la discussion dans les commentaires ci-dessous. Et l’épisode 6 devrait arriver très vite…

Liens vers les recos de fin d’émission :

Mamou : Aya de Yopougon, de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie, publié chez Gallimard.

Barth : les nouvelles cartes Magic: The Gathering x Warhammer 40k, chez Wizards of the Coast

n1co_m : Amsterdam, le nouveau film de David O. Russel, en salle depuis le 2 novembre

Crédits musicaux :

« Vandalize », par One OK Rock, sur la B.O. de Sonic Frontiers

« Blood upon the Snow », par Hozier et Bear McCreary sur la B.O. de God of War Ragnarok

« Celestial », par Ed Sheeran, sur la B.O. de Pokémon Violet & Écarlate