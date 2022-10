Star Wars Eclipse – On en sait un peu plus sur le scénario

Révélé l’année dernière, Star Wars Eclipse a été une grosse surprise pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, peu de gens s’attendaient à l’annonce d’un jeu AAA Star Wars en plus de la suite de Fallen Order ; ensuite, l’exploration de la nouvelle période de la Haute République est un pari inattendu et peut-être risqué ; enfin, c’est le studio français Quantic Dream, connu pour ses jeux narratifs tels que Detroit: Become Human et Heavy Rain, qui s’occupe du projet en partenariat avec Lucasfilm Games. De quoi s’attendre à un genre de jeu assez similaire donc.

De nouvelles informations ont été révélées lors d’un podcast par une figure bien connue du milieu : Colin Moriarty, ancien journaliste d’IGN et désormais animateur du podcast Sacred Symbols pour Last Stand Media. Il avance avoir eu accès aux documents d’un futur jeu du studio nommé « Projet-S ». Naturellement ces informations sont à prendre avec des grosses, très grosses, pincettes tant il peut s’agir d’un scénario initial voire d’un mensonge, cependant la trame décrite correspond aux différents éléments mis en avant dans le trailer d’annonce et un mensonge pur et simple nuirait terriblement à la réputation du journaliste et podcasteur. En conséquence, la fuite semble assez crédible bien qu’elle ne présage pas entièrement du scénario final retenu par le studio.

Nous apprenons donc que la protagoniste serait une jeune femme nommée Sarah, plutôt athlétique et âgée d’une trentaine d’année. On apprends également l’apparition d’une nouvelle race, les Zaraan, humanoïdes, impérialistes et expansionnistes à laquelle Sarah appartient. D’après Moriarty, le mariage de Sarah avec un personnage nommé Xendo serait au centre de l’histoire tant dans la culture Zaraan les mariage ont des implications politiques. En effet, après un mariage, les deux époux deviennent une seule et même entité travaillant sur les mêmes projets. Or, Sarah est décrite comme une fanatique croyant en la violence de son empire tandis que son époux est présenté comme étant plus empathique et mesuré. Cet antagonisme et ses répercussions politiques et militaires seraient donc importants dans la trame. Moriarty révèle également que le jeu serait toujours au stade de la préproduction et qu’une sortie n’est pas à attendre avant quelques années.

Les nombreuses offres d’emplois publiées récemment par Quantic Dream, en lien avec le management de projet ainsi que des artistes ( dont un Lead Game designer ), témoignent que le jeu est effectivement encore en préproduction.

Si l’on compare cette rumeur de scénario avec le trailer d’annonce, on peut y voir à plusieurs reprises les Zaraan marchant à la guerre et leurs chasseurs attaquant les vaisseaux de la Fédération du Commerce, un personnage féminin qui ressemble beaucoup à la description de Sarah et enfin une personne recouverte de fluide noire qui se dresse après une sorte de rituel, et qui pourrait donc être, soit Xendo, soit « l’entité commune » que deviennent les deux époux d’après le podcast. Dans tous les cas, cela correspond à l’idée d’une cérémonie de noces ritualisée avec des implications politiques dans une société militaire.

On ne sait pas encore si le titre sortira également sur consoles, cependant il semble que le jeu ait été annoncé bien trop tôt et que Quantic Dreams soit confronté à de très grosses difficultés de recrutement et de management rendant son destin plus qu’incertain. Annoncé il y a dix mois, Star Wars Eclipse ne devrait pas montrer officiellement le bout de son nez avant, au mieux, l’E3 2023, pour une sortie quelques années plus tard.