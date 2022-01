3 jeux Star Wars supplémentaires en développement chez EA

Avec le rachat de la marque par Disney, de drôles de décisions ont été prises en haut lieu, menant à une overdose de Star Wars, avec pour effet une contre-performance de Solo au box office, des projets annulés, et une troisième trilogie assez mal reçue par le public. Pour le raconter plus simplement, trop de Star Wars a bien failli tuer Star Wars.

Le retour en grâce s’est fait par la petite porte avec la réussite publique et critique de la série The Mandalorian, dont personne n’attendait rien mais qui s’est révélée un usage malin de l’univers de la saga pour créer un pastiche plutôt élégant de films de genres (western et chanbara en premier lieu). Cependant, rien n’est acquis, et si la série autour d’Obi-Wan Kenobi est très attendue, celle mettant en scène Boba Fett est accueillie de façon assez tiède.

Côté jeu vidéo, on semble emprunter la pente savonneuse qui n’a pas porté chance aux films… En effet, les doigts d’une main ne sont désormais plus suffisants pour compter les projets Star Wars qui se préparent. On apprend ainsi qu’Electronic Arts travaille sur trois jeux tirés de la Guerre des Etoiles !

Le premier de ces projets sera la suite directe de Star Wars Jedi: Fallen Order, dirigée par Stig Asmussen, ex-Santa Monica qui a fait ses armes sur les God of War, et qui a déjà signé le premier épisode de Star Wars Jedi. Le second jeu sera un FPS, toujours développé chez Respawn, et dirigé par Peter Hirschmann, qu’on connait pour avoir travaillé sur… Battlefront ! (la première série, celle débutée en 2004). Enfin, plus étonnant, le troisième jeu sera un jeu de stratégie.

On pense évidemment au projet Midnight Suns, qui mettra des héros de chez Marvel dans des situations et un gameplay à la X-COM. Et justement, ce jeu Star Wars de stratégie, sera lui aussi produit par Respawn, mais développé par Bit Reactor, un studio fondé par des anciens de Firaxis, le studio à qui l’on doit… X-COM.

Trois jeux de plus, donc, puisqu’EA a perdu son exclusivité sur la licence l’an dernier, et que d’autres studios se sont engouffrés dans la brèche. Quantic Dream, d’abord, qui semble avoir mis en chantier un projet ambitieux – trop ambitieux diront certains, puisque le moteur maison s’est révélé incapable de matérialiser les idées des développeurs, et Quantic cherche depuis plusieurs semaines à recruter pour développer un nouvel outil à la hauteur du projet.

Ubisoft est lui aussi sur le coup, avec un projet dont on ne sait encore rien, mais qui permettra peut être de recycler des assets conçus pour le (probablement) mort-né BG&E2. Zynga, nouvelle propriété de Take-Two, s’apprête à sortir son Star Wars pour Switch et mobile, titré Hunters, alors que le dernier jeu LEGO consacré à la saga arrive lui aussi dans quelques jours, et qu’un remake de KOTOR a été annoncé en grande pompe lors du PlayStation Showcase de novembre dernier.

Pas moins de huit jeux Star Wars sont donc confirmés à ce jour… On espère qu’ils prendront leur temps pour sortir. Car après une overdose sur grand écran qui a bien failli tuer la licence, tous les éléments semblent réunis pour que l’assassinat manqué au cinéma réussisse avec le jeu vidéo !