Take-Two rachète Zynga – Bientôt un crossover GTA x Farmville ?

On avait fait des yeux grands « comme ça » en découvrant la somme qu’avait mis Microsoft sur la table pour acquérir ZeniMax, société mère de Bethesda, iD Software, etc… Pour rappel, ce rachat avait coûté la somme rondelette de 7,5 milliards de dollars, soit pas loin du double de ce qu’a investi Disney pour s’offrir la marque Star Wars, vendue 4 milliards de dollars. Mais il était possible d’aller encore bien plus haut, comme vient de le démontrer Take-Two en rachetant Zynga pour, tenez-vous bien, 12,7 milliards de dollars !

Take-Two écrase ainsi le dernier record établi par Tencent lors de l’acquisition de Supercell pour 8,5 milliards, et franchit une nouvelle étape dans cette escalade un peu malsaine.

Pour remettre un peu de contexte, Take-Two Interactive est d’abord un éditeur et distributeur de jeux vidéo qui possède des studios comme Rockstar et 2K Games, et des licences aussi grosses que GTA, Duke Nukem, NBA2K, WWE, X-Com, Borderlands, Mafia, BioShock, … Zynga est quant à lui un acteur majeur du jeu mobile, spécialisé dans les jeux multi casuals. On lui doit des succès du téléphone comme les jeux Farmville, Harry Potter Puzzles & Spells (un match-3), les jeux Words With Friends (du Scrabble), ou encore Zynga Poker. La société revendique plus de 4 milliards de téléchargements de ses produits.

Mais alors que va faire le développeur et éditeur de GTA avec celui de Farmville (même si à l’écriture de cette phrase nous vient l’idée d’un crossover aussi WTF que rigolo !) ?

« Nous sommes enchantés d’annoncer cette transaction avec Zynga qui changera notre compagnie, et diversifie significativement notre entreprise, et nous impose comme leader du jeu mobile, le segment à la plus forte croissance de l’industrie du divertissement interactif. » – Strauss Zelnick, PDG de Take-Two (traduit par la rédaction)

Voilà ce qu’il va faire : des sous ! L’acquisition n’est donc pas celle d’un catalogue, mais bien celle d’une entreprise dynamique et largement bénéficiaire. Il est plus qu’évident que c’est sur mobile que repose l’avenir financier du jeu vidéo, ou en tous cas son avenir proche, n’en déplaise aux joueurs de AAA attachés aux manettes que nous sommes. En 2021, le jeu sur mobile a représenté 52% du marché, quand celui des consoles n’a compté « que » pour 28%, et 20% pour le PC.

Il se pourrait néanmoins que les catalogues et savoir-faire se croisent bien, avec, pourquoi pas, le portage par exemple d’un GTA Online sur mobile, qui aurait le potentiel de tout casser ! D’autant que la frontière entre jeux mobiles et jeux consoles/ PC a tendance à s’effriter, comme le montre la présence d’un Fortnite ou d’un Genshin Impact sur les deux familles de supports. Take-Two s’est d’ailleurs déjà essayé à l’exercice avec le portage mobile de NBA2K21 sur Apple Arcade.

L’avenir de Take-Two, faiseur de jeux parmi les plus impressionnants graphiquement, narrativement, mais aussi en termes de taille ou de mise en scène (Red Dead Redemption 2, quand même !) sera-t-il porté par le free-to-play ? On en voit déjà qui en font des crises d’angoisses !